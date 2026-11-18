Los agricultores y ganaderos han protagonizado tractoradas para denunciar la crisis que atraviesan. - EUROPA PRESS

Los agricultores y ganaderos han protagonizado tractoradas para denunciar la crisis que atraviesan. - EUROPA PRESS Los agricultores y ganaderos han protagonizado tractoradas para denunciar la crisis que atraviesan. - EUROPA PRESS Los agricultores y ganaderos han protagonizado tractoradas para denunciar la crisis que atraviesan. - EUROPA PRESS Los agricultores y ganaderos han protagonizado tractoradas para denunciar la crisis que atraviesan. - EUROPA PRESS Los agricultores y ganaderos han protagonizado tractoradas para denunciar la crisis que atraviesan. - EUROPA PRESS Los agricultores y ganaderos han protagonizado tractoradas para denunciar la crisis que atraviesan. - EUROPA PRESS

La renta de un agricultor en la actualidad es un 60 por ciento de la media de todos los trabajadores, un dato que demuestra que ser payés es una actividad que debería ser más aplaudida de lo que lo está en estos momentos por la sociedad, una sociedad a la que proveen de alimentos en unas condiciones especialmente duras en muchos momentos. Como el actual, en el que un buen número de sectores advierten de su particular crisis. En los últimos tiempos se estima que la cesta de la compra se ha encarecido del orden de un 30% para las familias, mientras que las compras de insumos por parte de los payeses se han disparado un 70%. dos datos que demuestran que el productor no puede repercutir el aumento de los costes de producción.

Si años atrás, agricultores y ganaderos tenían que estar atentos a la demanda de productos y a la oferta existente en el mercado, en la actualidad han de estar preocupados por la situación en el estrecho de Ormuz o el devenir de la guerra de Ucrania. Son conflictos que han disparado los costes energéticos y también los de productos básicos como los fertilizantes. Por poner un ejemplo, el gasóleo agrícola ha pasado de costar un promedio de 1,012 euros el litro el 1 de enero a 1,616 el lunes, según datos del ministerio de Transición Ecológica. Los fertilizantes son otro de los grandes problemas para el campo leridano, con la tonelada de urea que ha pasado de 480 euros a superar los 800 en apenas unos meses.

Pero, además, los payeses leridanos se quejan de una burocracia que les ahoga en montones y montones de trámites que les lleva en muchas ocasiones en dedicar más horas a cumplir con el papeleo con las administraciones que en la propia explotación agraria.

Todo ello denunciando, además, la presión de unas importaciones de alimentos cuya producción no se ha victo sometida a las férreas normativas comunitarias, que se convierten en costes adicionales a los que no tienen que enfrentarse productores de países terceros.

En materia ganadera, además de los costes, los problemas están llegando del ámbito sanitario. Un caso especialmente sangrante es el del porcino debido a la peste porcina africana (PPA), un sector que lleva perdiendo dinero desde que estalló la crisis, actualmente más de 30 euros por cada cerdo cebado que va al matadero. Pero también podríamos sumar otros, como el vacuno y la dermatosis nodular contagiosa, por poner solo dos ejemplos.

Otra de las grandes preocupaciones de agricultores y ganaderos es el futuro de la Política Agraria Común (PAC), con la demanda unánime de que se mantenga para apuntalar el campo. Será clave para poder garantizar el futuro del sector y poder avanzar en el camino del relevo generacional y el futuro del mundo rural.

Prioridad de la política agraria común Sus prioridades son una política agraria común fuerte, menos costes y trámites, precios justos y más protección ante las prácticas comerciales abusivas. También apuesta por modernizar los regadíos, gestionar mejor el agua y apoyar a los jóvenes en financiación y acceso a tierra.

Descentralizar la PAC y ley de la cadena Entre las propuestas de ERC destacan descentralizar la PAC, revertir acuerdos comerciales lesivos para la soberanía alimentaria y reformar y garantizar la ley de la cadena alimentaria para asegurar los precios. También quiere reformar y territorializar el sistema de seguros.

Reducir impuestos y costes energéticos Junts explica que “ha conseguido aprobar una reducción del impuesto de sociedades para pequeñas empresas y cooperativas, reducir los costes energéticos de los regantes con la doble tarifa eléctrica y la contratación con contrato temporal de temporeros de 120 días”.

Protección para la producción local Apuesta por “una política que proteja la producción nacional, simplifique los trámites administrativos y garantice que los productos importados cumplen exigencias equivalente a las que se imponen a nuestros productores”. Defiende modernizar el regadío.