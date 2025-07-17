SEGRE

Como el Perro y el Gato

Participa y gana un mes de alimentación Ownat gratuito

Participa hasta el 13 de Julio de 2025

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

¿Complicidad o rivalidad? ¿Enemigos naturales o compañeros inseparables? ¡Envíanos las mejores fotos relacionadas con estos protagonistas y opta a premios Ownat!

Como participar
Envíanos las fotografías más originales de tu perro/gato en cercle@segre.com. En el correo electrónico se indicará: 
Nombre y apellidos del responsable/autor, el nombre de los que aparecen, el número de teléfono de contacto y la población.

Plazo
Tenso tiempo hasta el 16 de julio. El nombre del ganador/a se publicará el 17 de julio en la web de Cercle.

Premios
Los premios consisten en un mes de Alimentación Ownat gratuito para la mejor fotografía de un perro y otro para la mejor fotografía de un gato

Ganadores:
Burcu Belge
Marta Saltó​​

