Particpa i Guanya
Como el Perro y el Gato
Participa y gana un mes de alimentación Ownat gratuito
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
¿Complicidad o rivalidad? ¿Enemigos naturales o compañeros inseparables? ¡Envíanos las mejores fotos relacionadas con estos protagonistas y opta a premios Ownat!
Como participar
Envíanos las fotografías más originales de tu perro/gato en cercle@segre.com. En el correo electrónico se indicará:
Nombre y apellidos del responsable/autor, el nombre de los que aparecen, el número de teléfono de contacto y la población.
Plazo
Tenso tiempo hasta el 16 de julio. El nombre del ganador/a se publicará el 17 de julio en la web de Cercle.
Premios
Los premios consisten en un mes de Alimentación Ownat gratuito para la mejor fotografía de un perro y otro para la mejor fotografía de un gato.
Participando en este concurso acepto las bases segre.com/bases_cercle
Ganadores:
Burcu Belge
Marta Saltó
