PARTICIPA Y GANA
GANADOR DEL CONCURSO 'TU TIEMPO, EL VERANO'
Jordi Odén gana una estancia en el Hotel Casa Irene de Arties con su foto 'Fi de Festes d'Oliana'
Ganador: Jordi Odén Martimpé
Foto: Fin de fiestas de Oliana.
Explicación: La espectacular captura en el lugar exacto y el momento exacto nos da esta fotografía casi perfecta. Como bien hace referencia Jordi, el verano es tiempo de fiestas. Nos lo representa con una imagen del castillo de fuegos de fin de fiesta de Oliana.
Premio: El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Casa Irene de Arties (Vall d'Aran). Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.