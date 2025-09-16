GANADOR DEL CONCURSO 'TU TIEMPO, EL VERANO'

Imagen del castillo de fuegos de fin de fiestas de Oliana.

Publicado por Andreu Jiménez Creado: Actualizado:

Ganador: Jordi Odén Martimpé

Foto: Fin de fiestas de Oliana.

Explicación: La espectacular captura en el lugar exacto y el momento exacto nos da esta fotografía casi perfecta. Como bien hace referencia Jordi, el verano es tiempo de fiestas. Nos lo representa con una imagen del castillo de fuegos de fin de fiesta de Oliana.