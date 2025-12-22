Ganadores concurso 'MI NAVIDAD'

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Ganadores : Joan Lluís Romero Espinar y Sebastian Serediuc

Explicación de cada fotografía :

Joan Romero nos presenta su fotografía de Navidad titulada «En nuestra casa la Navidad se llena de luces y de colores», donde muestra la decoración navideña de su casa, llena de luz, color y calidez, que transmite perfectamente el espíritu de la Navidad y la ilusión de estas fechas tan especiales.

Por otra parte, Sebastian Serediuc nos envía su fotografía «Árbol de Navidad a casa», donde podemos ver un espectacular árbol de Navidad decorado con cuidado, lleno de luces y ornamentos que crean una atmósfera acogedora y mágica. La imagen refleja la ilusión, la tradición y el encanto de la Navidad vivida en el interior del hogar.

Premios : Los premios consisten en dos lotes de productos de proximidad para disfrutar de la Navidad, elaborados por BO de Ilersis y valorados en 150 € cada uno.

Foto guanaydora del concurso 'Mi Navidad'Sebastian Serediuc

