Ganadores concurso 'MI NAVIDAD'

Joan Romero y Sebastian Serediuc ganan un lote de productos de proximidad de Bo d'Ilersis

Foto guanaydora del concurso 'Mi Navidad'Joan L. Romero

Ganadores: Joan Lluís Romero Espinar y Sebastian Serediuc

Explicación de cada fotografía:

Joan Romero nos presenta su fotografía de Navidad titulada «En nuestra casa la Navidad se llena de luces y de colores», donde muestra la decoración navideña de su casa, llena de luz, color y calidez, que transmite perfectamente el espíritu de la Navidad y la ilusión de estas fechas tan especiales.

Por otra parte, Sebastian Serediuc nos envía su fotografía «Árbol de Navidad a casa», donde podemos ver un espectacular árbol de Navidad decorado con cuidado, lleno de luces y ornamentos que crean una atmósfera acogedora y mágica. La imagen refleja la ilusión, la tradición y el encanto de la Navidad vivida en el interior del hogar.

Premios: Los premios consisten en dos lotes de productos de proximidad para disfrutar de la Navidad, elaborados por BO de Ilersis y valorados en 150 € cada uno.

Foto guanaydora del concurso 'Mi Navidad'

Foto guanaydora del concurso 'Mi Navidad'Sebastian Serediuc

