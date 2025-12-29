Participa y Gana
GANADOR CONCURSO 'MI OTOÑO'
Josep gana el concurso con su imagen 'Otoño de Tremp'
Ganador: Josep Molins
Foto: Otoño en Tremp
Explicación: Josep nos presenta su foto de Otoño: Los colores de la imagen y la representación viva del otoño en Tremp.
Premio: El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Casa Irene de Arties. Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.
