GANADOR CONCURSO 'MI OTOÑO'

Josep gana el concurso con su imagen 'Otoño de Tremp'

15_11_2025 - Otoño en Tremp

SEGRE REDACCIÓ
Ganador: Josep Molins

Foto: Otoño en Tremp

Explicación: Josep nos presenta su foto de Otoño: Los colores de la imagen y la representación viva del otoño en Tremp.

Premio: El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Casa Irene de Arties. Incluye el alojamiento de una noche y el desayuno para dos personas.

