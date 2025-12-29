SEGRE

¡NUEVA ESTACIÓN, NUEVO CONCURSO!

Envíanos las mejores fotos relacionas con el invierno y sus fenómenos meteorológicos

Foto destacada del anterior concurso de invierno - Jordi Odén Martimpé

Andreu Jiménez

Damos por finalizado el concurso 'tu tiempo, el otoño' y empezamos una nueva edición de tu tiempo, el invierno'. Los paisajes se hielan, se aproxima el frío, llega la nieve, las fiestas mágicas y las vacaciones de invierno... envíanos tus mejores fotos relacionadas con el invierno y podrás ganar una estancia en un hotel.

BASES

Como participar
​Envíanos la foto de fenómenos meteorológicos relacionados con el invierno en cercle@segre.com.
En el correo electrónico se indicará: el nombre y apellidos, el nombre de los que aparecen, el número de teléfono de contacto y la población.

Plazo
Tenso tiempo hasta el 16 de marzo de 2026. El nombre del ganador/a se publicará el 18 de marzo en la web y en el Facebook de Círculo.

Premio
El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Casa Irene de Arties (Vall d'Aran). Incluye el alojamiento de una noche, la cena y el desayuno para dos personas.

