Participa y Gana
¡NUEVA ESTACIÓN, NUEVO CONCURSO!
Envíanos las mejores fotos relacionas con el invierno y sus fenómenos meteorológicos
Damos por finalizado el concurso 'tu tiempo, el otoño' y empezamos una nueva edición de tu tiempo, el invierno'. Los paisajes se hielan, se aproxima el frío, llega la nieve, las fiestas mágicas y las vacaciones de invierno... envíanos tus mejores fotos relacionadas con el invierno y podrás ganar una estancia en un hotel.
BASES
Como participar
Envíanos la foto de fenómenos meteorológicos relacionados con el invierno en cercle@segre.com.
En el correo electrónico se indicará: el nombre y apellidos, el nombre de los que aparecen, el número de teléfono de contacto y la población.
Plazo
Tenso tiempo hasta el 16 de marzo de 2026. El nombre del ganador/a se publicará el 18 de marzo en la web y en el Facebook de Círculo.
Premio
El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Casa Irene de Arties (Vall d'Aran). Incluye el alojamiento de una noche, la cena y el desayuno para dos personas.
