Nuevo concurso: ¡Cuando la niebla habla!
Participa enviándonos tus fotos relacionadas con la niebla.
A Cercle iniciamos un nuevo concurso “Cuándo la niebla habla”.
Calles cubiertas de niebla, paisajes difuminados, luces que emergen entre el gris, momentos cotidianos, miradas únicas... ¿nos muestras como vives la niebla de Lleida?
BASES
Como participar
Envíanos tus fotos relacionadas con la niebla a cercle@segre.com
En el correo electrónico se tendrá que indicar: nombre y apellidos, título y ubicación de la fotografía, número de teléfono y población.
Plazo
Tienes tiempo hasta el 8 de marzo. El nombre del ganador/a se publicará el 10 de marzo en la web.
Premio
El premio consiste en una estancia de una noche para el ganador y acompañante en el Hotel Castellarnau d'Escaló (Pallars Sobirà). Incluye el alojamiento y el desayuno para dos personas. (Ampliable).
Participando acepto las siguientes bases.