Baqueira Beret, plató de cine

Ahora que se baraja la posibilidad de que la secuela de la multipremiada Casa en flames de Dani de la Orden, con el más que probable título de Casa en cendres, se ruede en Baqueira Beret, es bueno recordar la anterior película que escogió como escenario a la estación de esquí aranesa. En 1995 Jaime Chávarri eligió Baqueira para rodar todos los exteriores de Gran Slalom, una comedia de enredos, protagonizada por Juanjo Puigcorbé y Laura del Sol con la presencia en el reparto de Pilar Bardem, Santiago Ramos, Josep Maria Pou y Joaquim Kremel. El film, que no acabó de cuajar ni entre la crítica ni el público, se rodó en escenarios naturales, además de Baqueira, del Port de la Bonaigua, Unha y Salardú.

De hecho, la Val d’Aran, antes de Gran Slalom, que cuenta los avatares de un joven oficial de la Guardia Civil en su primer servicio en una estación de esquí pirenaica al que su encuentro con una misteriosa mujer le causará numerosos problemas, ya había acogido el rodaje de hasta siete películas más, en los que los escenarios araneses albergaron historias de espionaje ubicadas en Suiza (Misión en Ginebra), la Segunda Guerra Mundial con los últimos nazis escondiéndose en las montañas bávaras (El último día de la guerra), hombres lobo (La maldición de la bestia), ladrones de cadáveres en Edimburgo (El jorobado de la Morgue), los maquis (Uno del millón de muertos), o un film promocional de un grupo musical, muy popular en los sesenta, llamado Los Pasos (Long play). Y aquí cabría añadir, asimismo, Verd madur (Siega verde, en su versión en castellano), que compartió rodaje con Sort y el parque de Aigües Tortes.

Verd madur, dirigida en 1960 por Rafael Gil y protagonizada por Jeanne Valerie, Carlos Larrañaga, Rafael Bardem y Marta Angelat, tiene el honor de ser el primer film en catalán estrenado en salas comerciales durante el franquismo. Con anterioridad, en 1952, Ignacio F. Iquino rodó El judas en Esparraguera pero Franco, dado el carácter religioso del film rodado por actores no profesionales, salvo Antonio Vilar, durante la escenificación de La Passió de Esparreguera, autorizó su proyección, también en catalán, únicamente durante la Semana Santa y en un muy reducido número de cines. En cambio Verd Madur tuvo un amplio recorrido, con varias semanas en cartel, gracias a la perseverancia, y también influencias, del abogado y escritor leridano, Josep Virós y Moyés (Llesui 1905-Barcelona, 1987) que produjo personalmente la adaptación de su novela, con el mismo título. El film que se proyectó primero en castellano (1961) explica el enfrentamiento en el Pirineo leridano de dos familias centenarias, la de Can Pujalt, rica y poderosa, y la de Can Canot, venida a menos. El 27 de mayo de 1968, logró finalmente estrenarse en catalán