Rumor, el club de fútbol de Lleida más injustamente olvidado

Desde finales de los sesenta hasta bien entrados los ochenta, en el fútbol de base leridano destacó un equipo, el Rumor, ahora injustamente olvidado que hizo historia en su momento, por ser un club campeón, o siempre luchando por los títulos.

El Rumor en su estreno en la categoria regional.

En su época dorada llegó a contar con un “amateur” que alcanzó la Preferente, (categoría inferior a la Tercera División), dos juveniles, un infantil, un alevín y un equipo de fútbol-sala cuando esta modalidad deportiva, ahora tan popular, no pasaba de ser una utopía.

El Rumor fue fundado por el empresario y editor Josep Maria Baldomà Vinós, que le puso el nombre de su revista, que reflejaba la actualidad del deporte leridano, sobre todo lo concerniente a la Unión Deportiva Lérida.

La camiseta del Rumor.

El Rumor, como club de fútbol, no estaba vinculado a ningún barrio aunque sus partidos como local los disputaba en el campo de la Federación Catalana en La Bordeta. Fue de los primeros, en Lleida ciudad, en incorporar la “senyera” tanto en su escudo como en su primera equipación. A lo largo de sus años de vida, cerca de dos décadas, atesoró en sus vitrinas cerca de 90 títulos y trofeos y de sus filas, además del “Tato” Abadía también salieron estrellas futbolísticas como Luis Elcacho que, además de en el Lleida, jugó en Primera con el Oviedo, o Kubaleta y Dámaso, que ficharon en su momento por el Girona.

El Rumor fue un club peculiar. Los padres no tenían que pagar cuota alguna por sus hijos y se les suministraba gratuitamente el material deportivo. Todo salía del bolsillo del “senyor Baldomá”, un mecenas.

El 'Tato' Abadia, la gran estrella surgida del Rumor

Dentro de la larga lista de jugadores surgidos de la cantera del Rumor destaca, por encima de todos, el nombre de Agustín Abadía Plana (Binéfar, 1962), un futbolista primero, y entrenador después, que además del club leridano vistió las camisetas del At. Madrid, Logroñés y Compostela en primera división hasta alcanzar la internacionalidad con España. Como entrenador también se sentó, entre otros, en los banquillos del Logroñés y el Girona.