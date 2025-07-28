La mujer que puso los calzoncillos a Superman

Yvonne Blake (Manchester 1940-Madrid 2018) es considerada como una de las mejores diseñadoras de vestuario de la historia del cine. Con un Oscar y cuatro Goyas en su historial, además de numerosas distinciones, fue una de las estrellas de la vigésimatercera edición de la Mostra de Cine Llatinoamericà de Lleida en el 2017. Acudió como presidenta de la Academia del Cine Español, cargo que ostentó entre el 2016 y el 2018, al cual tuvo que renunciar después de sufrir un ictus del cual no conseguiría recuperarse.

En esta edición su presencia en Lleida se debió al hecho de que fue designada para entregar el Premio de Honor del Certamen a Emilio Gutiérrez Caba. En la Llotja también brillaron figuras de la talla del leridano Francesc Betriu y Jordi Cadena (premios Jordi Dauder) o Javier Tolentino (Premio Ángel Fernández Santos), o la directora Judith Colell. La gran ganadora del certamen fue la película colombiana La mujer del animal (Víctor Gaviria), que se llevó los premios al mejor filme, mejor director, mejor guion y el premio del público. Blake explicó los problemas que le produjo el rodaje de Superman (Richard Lester, 1978) para vestir a Christopher Reeve, su protagonista. Les telas no eran transpirables y coincidían en color con la pantalla azul de los efectos especiales. Después de muchas pruebas, con la casa Bernmans & Nathans de Londres, consiguió encontrar una solución, especialmente para los calzoncillos del superhéroe del planeta Krypton que, finalmente, dejaron de ser un foco de sudor.