REPORTAJE
Esta es la primera entrevista de Marc Márquez, con SEGRE y a sus 11 años: todos sus sueños infantiles se han cumplido
Con once años concedió su primera entrevista al suplemento ‘Esport Base’ para hablar de su futuro
En noviembre de 2003, Marc Márquez Alentà acababa de cumplir los diez años. Era ya, en aquel entonces, una incipiente promesa en el mundo de las dos ruedas. Acababa de proclamarse campeón de Catalunya de velocidad en la categoría de 50 centímetros cúbicos. El suplemento Esport Base de SEGRE no perdió la oportunidad y le efectuó su primera entrevista larga en la contraportada del número 247 que vio la luz el viernes 7 de ese mes.
El texto y la foto fueron obra del delegado en el Urgell y la Segarra, Xavier Santesmasses. La entrevista, convenientemente enmarcada, sigue colgada en una de las paredes del museo del piloto leridano en su Cervera natal.
En esa entrevista, Marc Márquez, que entonces cursaba quinto de primaria en el colegio Jaume Balmes, confesaba a nuestro compañero que desde que, con cuatro años, le regalaron su primera moto, siempre soñó con participar en un Mundial de motociclismo. Márquez se declaraba seguidor de Dani Pedrosa, al que calificaba como su ídolo, y que, en su tiempo libre, devoraba la revista Solo Moto.
También aclaraba que su primera moto llevaba dos ruedas auxiliares para poder mantener el equilibrio y que no fue hasta los siete, tres años después, cuando disputó su primera carrera, aunque en la modalidad de motocross. En ese 2023 ya atesoraba en su casa natal más de setenta trofeos y recordaba que tras su primer título aún le costaba saber adelantar a sus rivales en la pista. Ahora, ya no es el caso.
La trayectoria de Márquez
Primer Mundial. En 125 cc gana su primer Mundial en 2010. En total son 46 carreras con 10 victorias y 14 podios.
Segundo Mundial. En Moto 2 suma otro Mundial en su palmarés en 32 carreras, 16 victorias, 25 podios y 14 poles.
Moto GP. Siete títulos mundiales (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025). En total, 206 carreras, 73 victorias, 126 podios, 74 poles y 72 vueltas rápidas.
Su peor racha. Entre 2020 y 2024, además de la pandemia, Márquez atraviesa su peor racha entre caídas, fracturas y lesiones, que le afectan incluso a la visión, con unas motos con las que compite en desventaja con sus rivales, lo que hace pensar en una prematura retirada de los circuitos, pero con perseverancia, esfuerzo y sacrificio logra superar todas las adversidades, cuando ya nadie apostaba por él y volver como el campeón que es en esta temporada.