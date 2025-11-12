Mario Duran, el presidente

Mario Duran (Tornabous, 1930-Lleida, 2011) está considerado como el presidente más emblemático de la historia de la Unió Esportiva Lleida superando, incluso, a nombres como los de Eduard Estadella, que lo llevó a Primera en la campaña 49-50; Ramon Vilaltella o Pepito Esteve. Con Mario Duran al frente el equipo encadenó dos ascensos a Segunda y otro a Primera en la temporada 92-93.

El “matrimonio” con el técnico José Manuel Esnal Mané le permitió liderar la etapa dorada de la entidad del Camp d’Esports, aunque su primer ascenso a Segunda, veinte años después del anterior, lo obtuvo con Jordi Gonzalvo, tras sustituir a media temporada en la presidencia a Antonio Gausí. A Mané lo fichó el 28 de diciembre de 1988 cuando el descenso a Segunda B era prácticamente inevitable. Entre los dos construyeron un equipo ganador.

A la temporada siguiente se recuperó la categoría perdida, tras una dura pugna con el Mollerussa y, tras dos ejercicios en que siempre se estuvo en los lugares de honor de la categoría, se tocó el cielo con las manos el 5 de junio de 1993, tras ganar en un abarrotado Camp d’Esports al Badajoz. Se remodeló el estadio para estar acorde con la categoría y aunque no pudo mantenerse, por su mal arranque liguero, para la historia siempre quedarán las victorias ante el Barça de Cruyff (0-1 en el Camp Nou) y el Real Madrid (2-1).

Tras el descenso, el equipo volvió a estar en los lugares de cabeza y acabó jugando la promoción de ascenso ante el Sporting de Gijón (2-2 en Lleida y 3-2 en El Molinón). A partir de ahí comenzó, de manera lenta pero progresiva, el declive del equipo ya sin Mané y con Mario Duran preparando su adiós. Con los hermanos Esteve al mando se anunció que el Museo del Lleida llevaría su nombre... pero el proyecto nunca se hizo realidad. Una lástima.