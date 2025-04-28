SEGRE

KINKY BOOTS en la Llotja

Sorteo dos entradas dobles

18 mayo 2025 - 19h | Teatro de la Llotja

18 mayo 2025 - 19h

Andreu Jiménez

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 15 de mayo. El 16 de mayo publicaremos a los ganadores.

Teatro de la Llotja

Avenida de Tortosa, 6
25005 Lleida
​973 23 96 98
www.teatredelallotja.paeria.cat

​Fecha: 18 de mayo de 2025
​Hora: 19.00 h
​Duración: 2h 10m
​Precio: Entrada general 57€

​SINOPSIS
Charlie Price es el hijo de un zapatero, dueño de una fábrica que da trabajo a varias familias de un pueblo inglés. Después de la repentina muerte de su padre, Charlie tiene que hacerse cargo del negocio familiar que va camino a la quiebra. Con unos empleados escépticos con respecto a su capacidad como jefe, Charlie se marcha a Londres en busca de soluciones. Después de un encuentro casual, descubre a Lola, una artista muy especial y explosiva, cuyo mundo gira en torno a una moda extravagante en la cual resaltan las botas altas y rojas de tacón. Charlie descubre que estas botas realmente no soportan el peso de un hombre, de aquí viene que siempre se le rompan los tacones.

