Protecció Civil demana "molta prudència" per la intensificació de les tempestes: "seran intenses i locals"

NUEVO SORTEO OCINE

Sorteo del mes de junio con OCINE, 5 entradas dobles.

Sala prémium en OCINE Lleida

Sala prémium en OCINE Lleida

Sorteo 5 entradas dobles

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 02 de julio. El 03 de julio publicaremos a los ganadores.

OCINE PRÉMIUM LLEIDA

Calle de Pere de Cabrera, 8,
25001 Lleida
www.ocinepremiumlleida.es

- Requisitos
​Registrarse en Ocine Fidelity Plus de manera totalmente gratuita. Mostrando en la taquilla en caso de ser la persona premiada, que está registrado en Ocine Fidelity Plus

​- Condiciones
  • Válido para todas las películas sin excepción, pero no válido para acontecimientos ni proyecciones especiales.
  • ​Validez desde el 21 de junio hasta el 31 de agosto de 2025, de lunes a domingo.
  • Suplementos no incluidos (3D – suplemento 2€ / Dolby Atmos – suplemento 1€).

VENTAJAS FIDELITY

  • ¿Qué es la tarjeta Fidelity?

Es una tarjeta digital, que te ofrece múltiples ventajas como los que has visto anteriormente y todavía muchos más (invitaciones a acontecimientos especiales en primicia, etc.).

  • ¿Cuáles son las aventajas en los que puedo aspirar?

Acumulación de puntos con cada compra que hagas a OCINE, que podrás cambiar por premios y servicios. Cada euro equivale a un punto.
Acceder a promociones y otros descuentos exclusivos para ser cliente Fidelity Plus. ¡Tendrás que prestar atención a tu correo electrónico!
Formato de la tarjeta

  • ¿Cómo utilizarla?

Es tan sencillo como presentarla cada vez que hagas una compra a OCINE, ya sea de entradas o de bar y por la vía que más te convenga (taquilla, quiosco o compra online / APP).

Participando en este sorteo, acepto las bases.

GANADORES
​​Montse Batlle Piquero
Ruben Semis Segalà
Alberto Badia Santiago
Juan Manuel Martín Álvarez
Rafael Clivillé Segarra

