SORTEO TALARN MUSIC EXPERIENCE

Sorteamos 4 entradas dobles por el Festival Talarn Music Experience

17, 18, 19 y 20 de julio de 2025. Lo Quiosco, Talarn

Sorteo entradas dobles

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 14 de julio. El 15 de julio publicaremos a los ganadores.

TALARN MUSIC EXPERIENCE

Lo Quiosco | Talarn, Lleida 
C- Km90, C-13, 25630
630 95 70 87
talarnmusicexperience.com

​Talarn Music Experience 2025
¡Tres citas únicas para vivir la magia de la música en el Pallars Jussà!

En junio, el Tasting combina música y vino; en julio, cuatro días de indie-pop llenarán Lo Quiosco; y en septiembre, el mejor rock tomará protagonismo. ¡Tres momentos para disfrutar de música, gastronomía y naturaleza en un entorno espectacular!

​PROGRAMA
  • Jueves 17
Ludwig Band · El Pony Pisador · DJ Axel Pi (Sidonie) · Rocket DJ
  •  Viernes 18
Sidonie · The Crab Apples · DJ Amable · Rocket DJ
  • Sábado 19
Sopa de Cabra · River Omelet · Ona DJ · Rocket DJ
  • Domingo 20
Rita Payès · Pol Batlle

​Participando en este sorteo acepto las bases.
​Ganadores:
​Pere Pifarré
​Juan Manuel Martín Álvarez
​María Torres Español
​Benito Llop Garsaball

