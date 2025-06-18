OFERTA
SORTEO TALARN MUSIC EXPERIENCE
Sorteamos 4 entradas dobles por el Festival Talarn Music Experience
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 14 de julio. El 15 de julio publicaremos a los ganadores.
TALARN MUSIC EXPERIENCE
Lo Quiosco | Talarn, Lleida
C- Km90, C-13, 25630
630 95 70 87
talarnmusicexperience.com
Talarn Music Experience 2025
¡Tres citas únicas para vivir la magia de la música en el Pallars Jussà!
En junio, el Tasting combina música y vino; en julio, cuatro días de indie-pop llenarán Lo Quiosco; y en septiembre, el mejor rock tomará protagonismo. ¡Tres momentos para disfrutar de música, gastronomía y naturaleza en un entorno espectacular!
PROGRAMA
Participando en este sorteo acepto las bases.
Ganadores:
Pere Pifarré
Juan Manuel Martín Álvarez
María Torres Español
Benito Llop Garsaball
- Jueves 17
- Viernes 18
- Sábado 19
- Domingo 20
