OFERTA
VENUS Y ADONIS (Z)ONA PONTS
Sorteo 2 entradas dobles
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo dos entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 20 de agosto. El 21 de agosto publicaremos a los ganadores.
Concierto 4 (Z)ona Ponts
Dia:Sábado 23 de agosto de 2025
Hora: 22.00 horas
Lugar: Sant Pere de Ponts (interior)
Precio: 20 (Copa de vino del Milenario de Sant Pere al acabar)
Duración: 1 h. 10 min.
Venus y Te Des cuenta es una propuesta escénica de Emma Vilarasau y Jordi Bosch con guión musical de Lluís Claret del poema Venus y Adonis de William Shakespeare.
En el texto encontramos también las virtudes de la obra shakespeariana: la capacidad de hacernos próximo, humano y creíble cualquier material mitológico extracto de la cultura clásica, en este caso Les Metamorfosis de Ovidi, y de mezclar humor, lirismo y tragedia de la manera más eficaz y heterodoxa.
Participando acepto las Bases de participación.
