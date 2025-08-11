VENUS Y ADONIS (Z)ONA PONTS

Sábado 23 de agosto a las 22 horas - Sant Pere de Ponts (interior)

Sorteo dos entradas dobles

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 20 de agosto. El 21 de agosto publicaremos a los ganadores.