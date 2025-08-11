SEGRE

VENUS Y ADONIS (Z)ONA PONTS

Sorteo 2 entradas dobles

Sábado 23 de agosto a las 22 horas - Sant Pere de Ponts (interior)

Andreu Jiménez

Sorteo dos entradas dobles

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 20 de agosto. El 21 de agosto publicaremos a los ganadores.

Concierto 4 (Z)ona Ponts

​Dia:Sábado 23 de agosto de 2025
Hora: 22.00 horas
Lugar: Sant Pere de Ponts (interior)
Precio: 20 (Copa de vino del Milenario de Sant Pere al acabar)
​Duración: 1 h. 10 min.

​Venus y Te Des cuenta es una propuesta escénica de Emma Vilarasau y Jordi Bosch con guión musical de Lluís Claret del poema Venus y Adonis de William Shakespeare.

​En el texto encontramos también las virtudes de la obra shakespeariana: la capacidad de hacernos próximo, humano y creíble cualquier material mitológico extracto de la cultura clásica, en este caso Les Metamorfosis de Ovidi, y de mezclar humor, lirismo y tragedia de la manera más eficaz y heterodoxa.

​Participando acepto las Bases de participación.

