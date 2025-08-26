SEGRE

TALARN MUSIC EXPERIENCE CON SEGRE

SORTEO DOS ENTRADAS DOBLES PARA EL VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

12 y 13 de septiembre a Lo Quiosc, Talarn.

Sorteo dos entradas dobles

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número|número de suscriptor) en marketing@segre.com hasta el 9 de septiembre. El 10 de septiembre publicaremos a los ganadores.

TALARN MUSIC EXPERIENCE

Lo Quiosc | Talarn, Lleida
C- Km90, C-13, 25630
630 95 70 87
talarnmusicexperience.com

​​Talarn Music Experience 2025
¡Tres citas únicas para vivir la magia de la música en el Pallars Jussà!
En junio, el Tasting combina música y vino; en julio, cuatro días de indie-pop llenarán Lo Quiosco; y en septiembre, el mejor rock tomará protagonismo. ¡Tres momentos para disfrutar de música, gastronomía y naturaleza en un entorno espectacular!

​Viernes, 12 de septiembre
- Ramoncín- Un de los grandes nombres del rock estatal que cautivará con su autenticidad y fuerza. 
- Artista sorpresa: se hará público las próximas semanas. 
- Rock Nights ( Diego Calvo + Lola Von Dage)- Dj's conocidos por sus sesiones en acontecimientos de gran renombre en Ibiza. 
○ Emergentes: 
- Bru i Celobert, bandas emergentes que harán vibrar el escenario San Miguel con su talento y energía.

​Participando en el sorteo, acepto las bases.

