Imágenes antiguas de la ciudad de Lleida: tesoros históricos que ahora también triunfan en las redes

Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Fotos: publicacions diverses

El Abans de Lleida de Sandro Machetti y Oriol Bosch o Lleida 1900- 1930: Targetes postals de Jordi Mestre, Ramon Farré y Joan-Ramon González (Ed. Efadós) son dos buenos ejemplos de libros que han recopilado y difundido antiguas imágenes de la capital del Segrià. También han hecho a esta promoción gráfica instituciones y medios de comunicación como SEGRE con la publicación de noticias o bien con trabajos como Lleida en el temps.

A través de estos tesoros históricos se ha podido acercar a la ciudadanía como era la capital del Segrià entre finales del siglo XIX y principios del XX, un periodo histórico muy interesante ya que muestra la ciudad antes de los daños causados por la Guerra Civil.

Mercat a la plaça Sant Joan.

Algunas de las imágenes difundidas muestran un día de mercado en la plaza Sant Joan, una carretera de la Bordeta con las primeras casas de este barrio, la colina de la Seu Vella desde la otra parte del río, entre otros. Con el tiempo, especialmente en los últimos años, las imágenes de esta época antigua han traspasado el papel hasta el mundo de las plataformas sociales y los blogs, donde cada vez es más común verlas a través de diferentes cuentas que hacen difusión.

La carretera de la Bordeta.

Hay perfiles que empezaron su actividad hará más de una década como jaumedelleida (You- Tube), que elabora vídeos, u otros que son más noveles como @colorponent (Instagram), administrado por Santi Campo, vecino e historiador del Palau d'Anglesola que colorea fotografías antiguas de las comarcas leridanas mediante herramientas digitales. Este pequeño proyecto se estrenó a principios de año y, después de una setentena de publicaciones, ya supera al millar de seguidores.

El riu Segre, a la Seu Vella al fons.

Otro caso más reciente y en la misma plataforma es @lleida_antic, que ya suma más de 150 seguidores en tan sólo un mes. Aparte, otras cuentas también han publicado varias imágenes durante años a pesar de reducir o detener definitivamente su actividad como @LaAntiga (X) y La Lleida Antigua (Facebook), este último destaca por acumular hasta 8.700 seguidores.