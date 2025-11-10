OFERTA
Anna Grenzner con SEGRE
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 27 de noviembre. El 28 publicaremos a los ganadores.
ESPAI ORFEÓ
Calle Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
ANNA GREZNER, violonchelo y electrónica
30/11/2025 19:00 h
15€ / abono
Espacio Orfeón
Espacio Clásica - Temporada Estable
A BODY TO THE WORLD
A body to the world (Un cuerpo hacia el mundo) es un concierto escénico y multimedia con música de nueva creación, performance y texto. A través de un instrumento ampliado, desarrollado en cooperación entre el compositor sueco-alemán Henrik Ajax, la violoncelista catalana residente en Àustria Anna Grenzner como cuerpo-sujeto explora formas de conexión (visuales y sonoras) con el mundo exterior. El programa incluye música de dos compositores catalanes, Gerard Erruz y Víctor Morató, y dos nuevos encargos en Juta Pranulyté y Hernik Ajax. A través de estas colaboraciones, composición e improvisación entran en un diálogo que pone de relieve los espacios entre categorías de pensamiento y creación preestablecidas, mientras que los hilos sugieren un espacio de relación no binario entre intérprete y público, individuo y alteridad, cuerpo y mundo.
