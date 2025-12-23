OFERTA
CAFÈ D'ALGER en concierto
Sorteamos dos entradas dobles
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo dos entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 13 de enero. El 14 publicaremos a los ganadores.
ESPAI ORFEÓ
Calle Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
16/01/2026 22:00 h
15€ / 12€
Espai Orfeó
Casa de la Música - Temporada Estable
Liderado por Yacine Belahcéne en la dérbouka y ve y acompañado por Marc Serrats a la guitarra y Gabriel Fletcher en la guitarra eléctrica, el espectáculo del Café de Argel propone un viaje por la música chaâbi y otras sonoridades populares argelinas.
Les canciones de su espectáculo son interpretadas en catalán, francés, árabe y amazig, fusionando ritmos tradicionales, de Algeria con influencias del rocksteady, el folk y la canción de autor, creando una atmósfera festiva, íntima y comprometida.
