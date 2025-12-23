CAFÈ D'ALGER en concierto

Sant Martí

Calle, 60, 62,25004 Lleida​973 23 35 5416/01/2026 22:00 h15€ / 12€Espai OrfeóCasa de la Música - Temporada Estableen lay ve y acompañado pora la guitarra yen la guitarra eléctrica, el espectáculo del Café de Argel propone un viajela músicay otras sonoridades populares argelinas.Les canciones de su espectáculo son interpretadas en catalán, francés, árabe y amazig, fusionando ritmos tradicionales, decon influencias del, el folk y la canción de autor, creando una atmósfera festiva, íntima y comprometida.