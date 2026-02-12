OFERTA
Lluís Capdevila Trio
Sorteo dos entradas dobles
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo dos entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 3 de marzo. El 4 publicaremos a los ganadores.
ESPAI ORFEÓ
Calle Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
Lluís Capdevila Trio
06/03/2026 22:00 h
15€ / abono
Espai Orfeó
Espacio Jazz - Temporada Estable
Lluís Capdevila: piano
Apostolos Sideris: contrabajo
Luca Santaniello: batería
El pianista y compositor Lluís Capdevila devuelve al Orfeón Leridano con “Standards & Originales”, un concierto que combina reinterpretaciones libres de estándares de jazz con composiciones propias cargadas de lirismo e intención. El Orfeón es un espacio especialmente significativo para Capdevila, donde ya presentó su álbum ÉTIMO y ha participado en varios conciertos a lo largo de los años. En esta ocasión, actuará acompañado por el contrabajista griego Apostolos Sideris y por el baterista italoamericano Luca Santaniello, dos músicos de trayectoria internacional. Con este trío presenta un repertorio donde la tradición del Great American Songbook convive con su personalidad creativa, siempre con espacio para la improvisación y el diálogo musical. El concierto propone un viaje próximo y vibrante, donde cada pieza se transformará en un momento único compartido con el público.
