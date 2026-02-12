Sant Martí

orfeolleidata.cat

Lluís Capdevila Trio

Lluís Capdevila

Apostolos Sideris

Luca Santaniello

Lluís Capdevila

Standards

Capdevila

Apostolos Sideris

baterista

Luca Santaniello

Great American Songbook

Calle, 60, 62,25004 Lleida​973 23 35 5406/03/2026 22:00 h15€ / abonoEspai OrfeóEspacio Jazz - Temporada EstablepianocontrabajobateríaEl pianista y compositordevuelve al Orfeón Leridano con “& Originales”, un concierto que combina reinterpretaciones libres de estándares de jazz con composiciones propias cargadas de lirismo e intención. El Orfeón es un espacio especialmente significativo para, donde ya presentó su álbum ÉTIMO y ha participado en varios conciertos a lo largo de los años. En esta ocasión, actuará acompañado por el contrabajista griegoy por elitaloamericano, dos músicos de trayectoria internacional. Con este trío presenta un repertorio donde la tradición delconvive con su personalidad creativa, siempre con espacio para la improvisación y el diálogo musical. El concierto propone un viaje próximo y vibrante, donde cada pieza se transformará en un momento único compartido con el público.