El Govern vuelve a reclamar al Estado la gestión del Segre

La Generalitat solicitó a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, la gestión hídrica del Segre, en la cuenca del Ebro, que se gestionaría junto a las cuencas internas de Catalunya, ahora en emergencia por la sequía, que arrastra desde hace más de tres años. Lo hizo de forma verbal el lunes aunque el conseller de Acción Climática, David Mascort, hará esta petición por carta, según publicó El País. No es esta la primera vez que el Govern pide controlar el afluente del Ebro, también en emergencia desde hace 21 meses por las escasas reservas en sus embalses, Oliana y Rialb. Lo hizo durante la sequía de 2008 y también en 2013, años en los que se llegó a plantaer un trasvase a Barcelona, que generó una gran oposición.

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) indicaron que “este organismo no puede autorizar un trasvase entre cuencas ya que depende del Gobierno de España”. Añadieron que no se ha recibido ninguna petición. Los presidentes de los riegos del Segre, el Canal d’Urgell y del Segarra-Garrigues, Amadeu Ros y Josep Maria Jové, respectivamente, coincidieron al admitir que “es muy difícil que se desmembre una cuenca para traspasar territorio a otra”, además de sentar un precedente que puede ser peligroso, señalaron. Ros indicó que se planteará a la asamblea de regantes y Jové incidió en que “por muchos traspasos que haya, la sequía será la misma para todos. En las cuencas internas el Segre no será más caudaloso. Además, dudo mucho que se aborde una cuestión tan polémica”.

Por otra parte, el pasado mes de enero fue el más calido de la historia, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus.