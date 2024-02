Cuatro de cada diez municipios cerrarán bajo llave sus contenedores de basura

Publicado por Raúl Ramírez Cap de Comarques Verificado por Creado: Actualizado:

Cuatro de cada diez municipios de Lleida instalarán a partir de este año contenedores de basura bajo llave, que solo se abren identificándose con una tarjeta personal o con una aplicación para móviles. Este sistema para aumentar el reciclaje se implantará en al menos 97 localidades, mientras que en 92 apuestan por la recogida puerta a puerta.

Al menos 97 municipios de Lleida, cuatro de cada diez, cerrarán bajo llave sus contenedores de basura. Los vecinos de estas localidades deberán identificarse con una tarjeta, un llavero personal o una app para teléfonos móviles para poder abrirlos. Este sistema pretende aumentar la recogida selectiva y reducir los costes millonarios de verter residuos sin separar en los veretederos. Su popularidad se ha disparado en los últimos meses en las comarcas leridanas, hasta el punto que las poblaciones donde está previsto implantarlo superan ya las 92 que ya aplican o prevén adoptar la recogida puerta a puerta.

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet prueba desde esta semana en La Seu contenedores bajo llave para residuos orgánicos y no reciclables (fracción resto). Es el primer paso antes de desplegarlos en otros 10 municipios del norte del Alt Urgell. Por su parte, la Mancomunitat Gestió de Residus Meridional pretende instalarlos en las 8 localidades del sur. Esperan hacerlo cuando entre en servicio la nueva concesionaria, que recogerá los residuos de toda la comarca. También los consells del Segrià, la Noguera, el Solsonès y la Cerdanya, así como el Conselh d’Aran, han anunciado en los últimos meses su intención de aplicar este sistema, si bien con importantes diferencias entre territorios.La Noguera espera cerrar con llave todos los contenedores salvo los de vidrio. Lo hará en todos los municipios salvo Balaguer, donde el presupuesto de la Paeria incluye una partida para comprarlos. En el Segrià, el consell reunió el martes a representantes de los 15 pueblos que recogen la basura con islas de contenedores para explicar que los de basura orgánica, fracción resto y envases se abrirán con llaves electrónicas. El ente comarcal sacará a concurso este año esta nueva recogida de residuos en Aitona, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfés, Almacelles, Alpicat, Benavent, Gimenells, Rosselló, Torre-serona, Torrefarrera, Torres de Segre, Vilanova de la Barca y Vilanova de Segrià. Un caso diferente es el del Solsonès, donde el consell ha optado por este sistema tras descartar la recogida puerta

Premio por usar más los contenedores de recogida selectiva que el gris

Los contenedores bajo llave han elevado el porcentaje de recogida selectiva por encima del 70% en localidades donde los han instalado. La Agència de Residus de Catalunya (ARC) cree que esto se debe a que “los usuarios, al saberse identificados con su llave, son más conscientes de su responsabilidad y lo hacen mejor”. A esto se suma el incentivo de rebajas en el recibo de la basura a quien la separe correctamente. Para determinar quién lo hace y quién no, se pide a los usuarios que se identifiquen tanto al usar los contenedores con llave como los que no la tienen. La ARC explicó que “la bonificación o la penalización se decide por el número de veces que se usan los diferentes contenedores”. En ente de la Genearalitat puntualizó que el sistema lleva un cómputo de cada vez que se tira la basura, en el que cada identificación en los de recogida selectiva suma puntos para una bonificación, mientras que penaliza un uso mayoritario del contenedor gris. El gerente de la Mancomunitat de l’Urgellet, Jordi Vilaró, afirmó que los únicos residuos que no se deberían tirar cada día en los contenedores bajo llave de La Seu “son los no reciclables”. Apuntó que los que van al contenedor gris no deberían superar el 50% de la suma del resto: papel y cartón, vidrio y envases. Sin embargo, recalcó que “no existe un máximo” en el número de veces que puede tirarse basura al contenedor de la fracción resto. Vilaró respondió así a publicaciones que han aparecido esta semana en las redes sociales, que sugieren que la basura no reciclable no puede tirarse cada día en La Seu.

«Estoy satisfecha, no cuesta tanto hacer las cosas bien»

Anna Sánchez, vecina de La Seu d’Urgell y propietaria de la peluquería Wendy’s Hairdressing, se muestra satisfecha con la implantación de los nuevos contenedores bajo llave y hace un llamamiento a la ciudadanía a “ir todos a la una” para mejorar la recogida selectiva de basura en el municipio. “Yo ya llevo años reciclando y de la fracción resto ya generaba una bolsa a la semana, o sea, que continuaré igual”, dijo. “No cuesta tanto hacer las cosas bien”, sentencia.En estos primeros días, técnicos de la Mancomunitat de l’Urgellet han recogido una media de 15 bolsas de basura fuera de los nuevos contenedores. La entidad espera que la situación se normalice en unos tres meses. De lo contrario, apunta a la posibilidad de abrir las bolsas abandonadas para tratar de identificar a los infractores. Se ha enviado un folleto a las familias que todavía no han recogido el llavero ni dado de alta la app que permite abrir los contenedores para animarles a hacerlo, e incluso les ha dado la opción de que su personal acuda a sus casas a entregárselos. Un total de 750 familias, de las 1.081 que participan en la prueba piloto, ya disponen de su identificación. Junto a ella han recibido un panfleto con toda la información sobre el nuevo sistema de recogida de basura.