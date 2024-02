“Me amenazó con una navaja, me dijo que me mataría y me violó”

Publicado por María Cabello Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida juzgó ayer a un hombre que se enfrenta a una petición de 13 años de prisión acusado de violar a punta de navaja a una mujer en el Pallars Sobirà. La víctima declaró con intérprete que hacía unos seis meses que compartía piso con el acusado en Esterri d’Àneu y que, el 9 de diciembre de 2020, este se ofreció a llevarla en su coche hasta el consulado de Marruecos en Tarragona, donde la víctima tenía que hacer unos trámites. Según su relato, a mitad de trayecto el hombre se apartó de la carretera, paró en una zona boscosa y, amenazándola con una navaja, la violó. La mujer explicó que, durante los meses de convivencia, su compañero de piso le había pedido matrimonio en varias ocasiones y ella siempre se había negado. “Durante el viaje me tocó la pierna y me volvió a preguntar si quería casarme con él. Le repetí que no y él contestó que entraríamos en el bosque y que ya vería”, aseguró la mujer. Declaró que, tras parar el vehículo, el hombre sacó una navaja, se la puso en el pecho y la amenazó de muerte si no tenían relaciones sexuales. “Tenía mucho miedo y quería morirme”, explicó la mujer, que añadió que tras la agresión continuaron el trayecto hasta Tarragona. “Intenté huir pero no tenía dinero y no conocía a nadie. Me dijo que si le contaba a alguien lo que había pasado me mataría”, aseguró. En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, dijo que antes del viaje el acusado se llevó de casa papel higiénico, una manta que utilizó de almohada durante la agresión y una botella de lejía vacía que rellenó de agua y que utilizó para limpiarse después de los hechos. Por su parte, declararon los mossos d’esquadra que se hicieron cargo del atestado y que explicaron que la víctima acudió a comisaría junto a un conocido para denunciar lo ocurrido, seis días después de la agresión. “Estaba bloqueada y muy asustada porque estaba en el país en situación irregular”, explicaron los agentes, que hallaron en el vehículo del agresor una manta y la navaja a la que hizo referencia la víctima. En la parte trasera, también encontraron una mancha de semen que coincidió con el perfil genético del acusado. No pudieron determinar con exactitud el lugar de la agresión porque la denunciante no conocía el territorio, aunque su relato “siempre tuvo continuidad”. Por su parte, el acusado, que también declaró con intérprete, negó los hechos. Dijo que trataba a la mujer como a un familiar y que fue ella quien le pidió que la llevara a Tarragona. Sobre los restos de semen, dijo que días antes había viajado a Marruecos y había tenido relaciones en el vehículo.