Andorra frenará pisos turísticos y pondrá en alquiler los vacíos

El Gobierno de Andorra ha anunciado la suspensión “de forma indefinida” de nuevas licencias para viviendas de uso turístico y obligará a ceder pisos y casas vacías para destinarlas a alquiler social. Estas son dos de las prinicipales medidas que impulsa el Ejecutivo del Principat para frenar la especulación inmobiliaria que ha disparado el precio de la vivienda.

La ministra de Vivienda, Conxita Marsol, afirmó que “fácilmente pueden haber entre 800 y 1.000 pisos vacíos” en Andorra. “Quisiéramos que sus dueños los incluyan en la bolsa de vivienda, pero si no lo hacen, se aplicará una cesión temporal y obligatoria de uso” a la adminstración andorrana, para que esta los alquile “a cambio de un precio justo para los propietarios”, añadió, el declaraciones recogidas por el Diari d’Andorra.En cuanto a los pisos turísticos, las licencias de los ya existentes tendrán una caducidad de tres años. A partir de entonces, solo se renovará el permiso a los que incorporen nuevos criterios de calidad. No podrán prolongar su autorización las que estén en edificios que tengan menos de un 30% de pisos turísticos.Otra medida pasa por limitar a un máximo de dos inmuebles las adquisiciones por parte de extranjeros no residentes y con menos de dos años de residencia en el Principat. Las promociones inmobiliarias extranjeras también quedan prohibidas “a menos que sean para destinarlas a viviendas de alquiler”. El Cap de Govern, Xavier Espot, concluyó que todo ello responde “a la necesidad de corregir o revertir prudentemente para no morir de éxito o sobreexplotación”. El objetivo de Andorra es llegar a un parque de vivienda pública de 1.500 unidades en 3 años.