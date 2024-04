Andorra frenarà pisos turístics i posarà de lloguer els buits

El Govern d’Andorra ha anunciat la suspensió “de forma indefinida” de noves llicències per a habitatges d’ús turístic i obligarà a cedir pisos i cases buides per destinar-les a lloguer social. Aquestes són dos de les prinicipales mesures que impulsa l’Executiu del Principat per frenar l’especulació immobiliària que ha disparat el preu de l’habitatge.

La ministra d’habitatge, Conxita Marsol, va afirmar que “fàcilment hi poden haver entre 800 i 1.000 pisos buits” a Andorra. “Voldríem que els seus amos els incloguin a la borsa d’habitatge, però si no ho fan, s’aplicarà una cessió temporal i obligatòria d’ús” a l’administració andorrana, perquè aquesta els llogui “a canvi d’un preu just per als propietaris”, va afegir, en declaracions recollides pel Diari d’Andorra.

Quant als pisos turístics, les llicències dels ja existents tindran una caducitat de tres anys. A partir de llavors, només es renovarà el permís als que incorporin nous criteris de qualitat. No podran prolongar la seua autorització les que estiguin en edificis que tinguin menys d’un 30% de pisos turístics.

Una altra mesura passa per limitar a un màxim de dos immobles les adquisicions per part d’estrangers no residents i amb menys de dos anys de residència al Principat.

Les promocions immobiliàries estrangeres també queden prohibides “llevat que siguin per destinar-les a habitatges de lloguer”. El cap de Govern, Xavier Espot, va concloure que tot això respon “a la necessitat de corregir o revertir prudentment per no morir d’èxit o sobreexplotació”. L’objectiu d’Andorra és arribar a un parc d’habitatge públic de 1.500 unitats en 3 anys.