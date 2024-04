Diecisiete listas se disputarán los 15 diputados por Lleida en las elecciones al Parlament

Diecisiete candidaturas se disputarán los 15 diputados por Lleida en las elecciones al Parlament del 12 de mayo. Ayer se cerró el plazo para presentarlas ante la Junta Electoral y está previsto que mañana se publiquen de forma oficial. Junts, ERC, PSC, la CUP y Vox esperan revalidar sus escaños que consiguieron en la provincia en los comicios de 2021, mientras que otros partidos con presencia en la Cámara catalana aspiran a conseguir representación leridana: PP, Cs y los comuns. A estos se suman ocho formaciones extraparlamentarias.

Solo Marta Vilalta (ERC) y Òscar Ordeig (PSC) repiten como cabezas de lista en Lleida de los partidos con representación parlamentaria. Los demás son nuevos: Jeaninne Abella (Junts), Bernat Lavaquiol (CUP), Rafael Villafranca (Vox), Montse Berenguer (PP), Isaac Caballero (Cs) y Elena Ferre (Comuns).Entre las formaciones extraparlamentarias, hay dos novedades destacadas. Una de ellas es Aliança Catalana. La formación liderada por Sílvia Orriols gobierna el ayuntamiento de Ripoll y consiguió en marzo la alcaldía accidental de Ribera d’Ondara, tras una moción de censura que desbancó al PSC. Por ahora no ha dado a conocer a su cabeza de lista por Lleida. La segunda novedad destacada es Alhora, el partido encabezado por la exconsellera Clara Ponsatí y Jordi Graupera que incluye a figuras públicas como el actor Joel Joan (número 10 por Barcelona). En Lleida tiene como número uno al fotógrafo Jordi V. Pou, líder de Primàries en la capital del Segrià en los comicios municipales de 2019, e incluye al historiador del arte Albert Velasco. El resto son formaciones sin representación en las instituciones: Frente Obrero; Per un Món Més Just; Partit Univers Català; Front Nacional de Catalunya; Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya; Pacma, partit animalista; y Recortes Cero.Estas 17 candidaturas por Lleida son menos que las veinte que se presentaron al Parlament 2021, si bien solo 18 de estas acabaron finalmente proclamadas: el resto eran formaciones extraparlamentarias que no cumplieron con requisitos como reunir los avales necesarios.

Junts incorpora a Impulsem a la lista y priorizará la industrialización

La cabeza de lista por Junts, Jeaninne Abella, presidió la comitiva del partido que presentó ante la junta electoral la candidatura para el 12-M por Lleida, que repetirá la coalición con Impulsem e incorpora a su presidente, el alcalde de Juneda y presidente de Les Garrigues, Antoni Villas, en el número 6 de la lista. Le preceden en los puestos de salida el periodista Ignasi Prat, los diputados Anna Feliu y Francesc Fàbrega y la psicóloga y concejala Rosa Jové.Abella destacó como prioridad de partido de Puigdemont la industrialización de Lleida y como proyecto estrella el impulso del polígono de Torreblanca-Quatre Pilans, al que “no se están destinando todos los esfuerzos”. Remarcó la necesidad de afianzar la competitividad del sector en Lleida por su proximidad con la Franja. Para el Pirineo, la candidata, que es diputada y alcaldesa de Isona i Conca Dellà, priorizó que “sea accesible” y puso como ejemplo el eje de Comiols, que consideró paralizado. “Cuando salimos del Govern estaba preparado para anunciarse la licitación de la segunda fase al cabo de una semana” y no ha sido así. También destacó la fibra optica “y generar oportunidades”. La exconsellera Violant Cervera cierra la lista. Junts tiene ahora 5 diputados por Lleida.