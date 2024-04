El Conselh de Aran se queja de la emisión del 'Sense Ficció' de TV3 sobre la muerte del oso Cachou

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La síndica de Aran, Maria Vergés, ha enviado una carta a la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, para expresarle el malestar del gobierno de Aran y de "buena parte de la ciudadanía aranesa", por el reportaje emitido en el programa 'Sense Ficció' de TV3 sobre la muerte del oso Cachou. En la misiva, se denuncia un "trato tendencioso" del caso así como también "falta de rigor y realismo" sobre la Val d'Aran y sus vecinos. Por eso, Vergés reclama que se tomen las acciones oportunas para reparar el "daño reputacional" provocado. Según la síndica, el documental retrata a Aran y a los araneses de una forma "sesgada".

Vergés también lamenta que en el programa no se habla de las "numerosas" acciones de apoyo a la ganadería y convivencia con grandes carnívoros, así como que tampoco se aborda que la población de osos en el Pirineo ha aumentado hasta los 83 ejemplares en 2023.

La síndica de Aran ha destacado que el proceso judicial de este caso todavía no ha finalizado y, por lo tanto, no hay sentencia que ratifique la autoría de los hechos. Según Vergés, en el documental se pasa por alto este hecho y considera que hay intencionalidad al respecto. Asimismo, también lamenta que no se ha tenido en cuenta el impacto social y personal que puede comportar esta cuestión. En este sentido, remarca que el Conselh Generau d'Aran ha mostrado siempre el más escrupuloso respecto a los procedimientos judiciales y, también la presunción de inocencia, insistiendo en que, si así lo demuestran las pruebas, se tiene que aplicar "todo el peso de la ley".

En esta misiva, Vergés manifiesta que varios testigos aparecidos "hacen evidente" que el caso, que lamenta y condena, ha sido utilizado como "forma de escarnio", con un "notable contenido ideológico" que alimenta la idea de una Val d'Aran que "nada tiene que ver con la realidad. Según Vergés, los vecinos del valle y su gobierno han trabajado "siempre, ahora y antes para mantener un territorio vive" con "oportunidades para desarrollar su proyecto de vida" al mismo tiempo que se cuida del entorno para poder transmitirlo a "nuevas generaciones".