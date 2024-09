Las tormentas dejan sin luz siete pueblos de Lleida e inundan cultivos en Castelldans

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Las tomentas registradas ayer por la tarde y durante la madrugada de ayer dejaron sin luz siete pueblos del Segrià y la Noguera y anegaron fincas de cultivos y caminos en Les Garrigues.

Un rayo partió el cableado de una línea de media tensión en Torre-serona sobre las 6.30 horas de la madrugada de ayer, lo que dejó sin electricidad a siete municipios. Además de esta población, a Benevent, Vilanova de Segrià, Rosselló, La Portella y Corbins, y en la Noguera a Albesa. Según fuentes de Endesa, el servicio se restableció en menos de media hora en seis localidades, aunque en Torre-serona tardó casi seis horas, lo que generó enérgicas quejas del alcalde, Agustí Jiménez. “Durante toda la mañana hemos recibido quejas de negocios, servicios como la residencia y vecinos que no han podido trabajar hasta casi la una de la tarde. Por esta razón haremos una queja formal ante la compañía que podría haber sido mucho más eficiente y adoptar medidas de urgencia”.En Castelldans, en Les Garrigues, las lluvias de la tarde del lunes y de la madrugada del martes dejaron más de 76 litros por metro cuadrado. En la primera tormenta cayeron 50 litros por metro cuadrado y en la mañana de ayer más de 26 “por lo que la tierra no pudo absorber toda el agua que cayó en unas 16 horas y que, finalmente, inundó caminos y fincas de cultivos”, explicó el alcalde, Conrad Llovera. Llovera cargó contra las grandes empresas que han hecho en este municipio un gran acopio de fincas, “algunas con más de 100 hectáreas, y que han destruido los tradicionales márgenes de piedra que delimitaban el terreno, lo que ha favorecido que el agua discurra sin límites. Ha afectado a las instalaciones de riego de apoyo de cultivos limítrofes de otros payeses, a servicios comunitarios del pueblo y a la red de caminos, por lo que el ayuntamiento presentará las correspondientes denuncias ante la conselleria de Agricultura”, remarcó el alcalde. “Además, no tenemos constancia de que para suprimir los márgenes, elementos arquitectónicos protegidos, hayan solicitado permiso municipal, por lo que los han tirado sin autorización”, incidió. “Las lluvias, que son bienvenidas cuando no traen granizo han sido en este caso una desgracia”, puntualizó.Las precipitaciones se extendieron por todo Ponent y hasta media tarde se registraron hasta 20 litros por metro cuadrado en Vielha, Sort o Vilaller, más de 41 en Espot, 40 en Santa Anna, 37 en Os de Balaguer, 31 en La Torre de Capdella, 30 en Camarasa, 29 en Oliola y Maials, 25 en Cervià de Les Garrigues y 16 en Solsona, según los datos del Servei Meteorológic de Catalunya (SMC). Por su parte, Emergencias recibió una decena de llamadas para actuar ante pequeñas inundaciones y retirada de ramas de vías públicas o carreteras. Ocho se registraron en el Segrià y otras dos en el Pallars Jussà. Las principales intervenciones se atendieron en Almacelles, Alcarràs y en Lleida. La previsión es que la lluvia vuelva hoy con mayor intensidad (ver desglose). Las precipitaciones también provocaron un aumento del caudal de los ríos de Lleida en las cabeceras, lo que garantiza un buen final de la campaña de riegos.

Lluvias intensas que pueden llegar a los 150 litros por metro cuadrado

La previsión meteorológica para hoy es que se pueden registrar tormentas localizadas en todas las comarcas de Lleida entre las 4 de la madrugada y las 4 de la tarde que pueden dejar entre 50 y 125 litros por metro cuadrado y no se descartan trombas intensas que lleguen a los 150 litros por metros cuadrado en algunos puntos, según explicó el meteorólogo Francesc Mauri en la red social X. El tiempo será inestable en toda la provincia e incluso pueden ir acompañadas de granizo. Las temperaturas, en descenso, no superarán los 23 grados en el llano.Durante la jornada de ayer también se pudieron obervar bancos de niebla durante la mañana en la zona alta de la comarca del Segrià.