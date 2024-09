Denuncia al Centro de Salud de Fraga al perder un 70% de visión

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Una paciente de Fraga ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de la capital del Baix Cinca contra el Centro de Salud de la localidad por negligencia médica. Aduce que a primeros de agosto se dirigió a Urgencias del dispensario médico con un fuerte dolor e irritación en un ojo y se le diagnosticó conjuntivitis.

Le recetaron unas gotas que fueron totalmente insuficientes para calmar las molestias por lo que volvió a los dos días y fue atendida por la misma facultativa que entonces sí la revisó y la envío a Urgencias del hospital de Barbastro también con el diagnóstico de conjuntivitis aguda. En la sección de Oftalmología del hospital le hicieron pruebas y comprobaron que tenía la pupila muy dilatada y la tensión ocular muy alta con la posibilidad de perder el ojo.

Fue intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones y, finalmente, ha perdido un 70% de la visión de un ojo con el diagnóstico de glaucoma. La familia ha puesto el asunto en manos de los abogados y ha interpuesto una denuncia judical porque entiende que ha habido una clara negligencia del centro de salud, ya que la afectada considera que “si la primera vez que me atendieron en el ambulatorio médico hubieran sido más competentes, no se hubiera agravado tanto la afectación. Ni me examinaron el ojo, solo bastó con una mirada para recetarme unas gotas en la primera exploración”. Agradecen la atención de la sección de Oftalmología del hospital de Barbastro “ya que gracias al doctor que se hizo cargo del caso he podido salvar el ojo, aunque con muy poca visión”.

El Consejo de Salud del Baix Cinca criticó este verano el “lamentable estado de la sanidad comarcal” y de la atención primaria ya que “faltan efectivos, no se cubren bajas ni vacaciones y muchos médicos piden el traslado”. La consejería de Sanidad de Aragón indicó ayer que estudiará este caso