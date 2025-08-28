El trabajador que llevaba casi un mes esperando el alta se reincorporó ayer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El leridano que denunció llevar cerca de un mes sin poder trabajar al no recibir la notificación de su alta por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) indicó que se reincorporó ayer a su trabajo. Como publicó este diario, llevaba más de un año de baja y terminó su rehabilitación el 1 de julio, por lo que volvió a su empleo al día siguiente. Sin embargo, tuvo que dejar de trabajar a finales de julio porque la empresa se dio cuenta de que seguía de baja, según explicaron tanto el afectado como responsables de la firma.

Fuentes del INSS indicaron que el Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) les notificó a finales de julio que se podía proceder a dar de alta al trabajador, y lo hicieron el 7 de agosto. Explicaron que se comunicó electrónicamente a la mutua y a la empresa, así como que se intentó notificar al trabajador por correo postal los días 10 y 12, pero no se encontró a nadie en el domicilio porque se habría mudado. A continuación, su alta se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). También se habría comunicado por SMS al trabajador, a no ser que la gestoría lo hubiese denegado.

Las mismas fuentes aclararon que el trabajador se podía reincorporar cuando la empresa fue notificada del alta, sin la condición de que el empleado recibiera la comunicación también.