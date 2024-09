Precauciones antes de consumir setas y cómo actuar ante posibles intoxicaciones

Publicado por segre Verificado por Creado: Actualizado:

La recolección de setas es una tradición profundamente arraigada en los Pirineos de Lleida, donde cada otoño cientos de aficionados se adentran en sus bosques en busca de preciadas especies como los níscalos. Sin embargo, esta actividad conlleva ciertos riesgos si no se toman las precauciones adecuadas. Asegurarse de identificar correctamente las setas y saber cómo actuar en caso de intoxicación puede marcar la diferencia entre una experiencia agradable y una emergencia médica.

Antes de consumir setas, es fundamental revisarlas una a una para asegurarse de que no haya ningún ejemplar tóxico. Es recomendable volver a limpiarlas con un paño húmedo o lavarlas bajo el grifo si tienen exceso de suciedad. No deben comerse crudas, ya que algunas especies son indigestas o tóxicas si no se cocinan correctamente. Además, es prudente guardar una muestra de cada especie sin cocinar, en caso de necesitar identificarlas si se produce alguna reacción adversa.

¿Y si te encuentras mal después de comerlas?

Si después de ingerir setas aparecen síntomas como vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareos o alucinaciones, es esencial acudir a urgencias de inmediato, incluso si hay mejoría al día siguiente. Llama al 112 o al Instituto Nacional de Toxicología (91 562 04 20) y lleva una muestra de las setas ingeridas para facilitar el diagnóstico y el tratamiento.