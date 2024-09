Pena de 18 años por abusar de 3 niñas en Coll de Nargó

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un vecino de Coll de Nargó ha sido condenado a 18 años de cárcel por agredir y abusar sexualmente de tres chicas menores de edad. La Audiencia de Lleida da credibilidad a las declaraciones de las víctimas en el juicio, donde el acusado negó los hechos, que ocurrieron hace cuatro años, según avanzó Catalunya Ràdio. La Fiscalía solicitaba una condena de 24 años de prisión.

Las denunciantes explicaron ante el tribunal los abusos que sufrieron. Una de ellas es hija de la expareja del acusado y las otras dos estaban en situación de acogida, como informó este periódico. “Se aprovechó de nosotras”, dijo una, que añadió que “en una ocasión se desnudó, se masturbó y me introdujo los dedos con semen en la vagina”. La expareja del acusado –que era la educadora de las dos menores acogidas y que es la madre de la otra denunciante– declaró que esta joven “tenía miedo de estar embarazada y fuimos al hospital de La Seu para que le hicieran pruebas y tomar medidas preventivas”. Este episodio hizo que se destapara el caso. “Notaba que pasaba algo en casa y esto hizo que lo descubriera”, declaró la mujer. Por su parte, el psicólogo del departamento de Justicia que atendió a las menores explicó que “son relatos coherentes y se complementan entre ellos, son consistentes, con detalles y no se detecta que detrás de ellos haya una fabulación”. La sentencia no es firme.