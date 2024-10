El embalse de San Salvador se consolida como humedal

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“San Salvador está adquiriendo mucho interés porque allí hay muchos avistamientos de aves singulares. Ahora eso es algo que se notifica de forma prácticamente instantánea a travé de apicaciones como Ebird”, explica Luis Tirado, delegado de SEO-Birdlife en Aragón.

Este otoño se cumplen los primeros diez años de funcionamiento del embalse, cuya ejecución permitió descartar la del pantano de Santaliestra, en el Ésera, y que después sería objeto de varias inauguraciones.En esos diez años su lámina de agua se ha mantenido de una manera inusualmente estable pese a las fases de sequía, ya que solo entre el 18 de agosto y el 6 de noviembre del año pasado estuvo más de diez metros por debajo de su nivel máximo (298 metros sobre el nivel del mar).Eso ha estabilizado su ecosistema y lo ha convertido en atractivo para las aves limnícolas, que comen gusanos y larvas del limo de la orilla, mientras la presencia de macrófitos (vegetal) en sus aguas atrae a aves buceadoras como el porrón y la focha y a otras acuáticas como patos, ánades y cormoranes.“Los bioindicadores no van mal”, señala Tirado, que añade a esa lista otros pájaros inusuales hace unos años en la zona como las garzas reales e imperiales, que no llegan a anidar allí por la ausencia de carrizales. “Las aves suelen crear efectos llamada, y no es raro que puedan verse especies como el flamenco o el águila pescadora”, añade.San Salvador, zona de parada de aves migratorias entre África y centroeuropoa, interactúa con otras masas de agua cercanas como El Pas, la laguna de Candasnos, el aiguabarreig del Segre o el río Cinca. No obstante, anota, es previsible un deterioro del ecosistema con el tiempo.