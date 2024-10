Ribera d'Ondara suspende dos plenos de alta tensión

Publicado por C. MARSIÑACH Verificado por Creado: Actualizado:

Ribera d’Ondara suspendió los dos plenos que había convocados ayer en medio de un ambiente tenso y crispado entre el equipo de gobierno, la oposición y la secretaria del ayuntamiento.

La alcaldesa, Elisabet Jove y las dos ediles de su partido, Acord per Ribera d’Ondara, abandonaron el pleno extraordinario para impedir que tomara posesión como nuevo concejal Antonio Fernández en sustitución de Albert Puig, el único edil de Aliança Catalana de Lleida que renunció al cargo en septiembre. Fernández era el segundo de la lista de Aliança Catalana en el municipio, pero se dio de baja y quería entrar en el consistorio como concejal no adscrito. La alcaldesa expuso que según la Ley de régimen electoral la posesión de Fernández estaría “fuera de la legalidad” al ser un edil no adscrito y no podría tomar posesión porque se desvinculó del partido. Jové defendió que debería ser el tercero de la lista quién ocupe el cargo y por ello abandonaron el pleno. Pero, por su parte, la secretaria manifestó que considera que sí que es “legal”. En este sentido, el pleno ordinario que se había convocado media hora antes también quedó suspendido por qué según la secretaria, este no había sido convocado en tiempo y forma, lo que generó reproches entre el equipo de gobierno y la oposición. El exalcalde del PSC, Francesc Sabanés, consideró que lo que pretendía el equipo de gobierno convocando este pleno era aprobar los puntos del día evitando que pudiera votar el nuevo concejal. Jové se dio de baja de ERC tras pactar con Albert Puig de Aliança Catalana para presentar una moción de censura y desbancar al alcalde del PSC el pasado mes de marzo. Puig fue expulsado de la formación de Orriols en junio tras unas declaraciones homófobas y pasó a ser concejal no adscrito hasta que en septiembre renunció al cargo por motivos personales. Si el nuevo edil apoya al PSC, Sabanés podría recuperar la alcaldía.Jove se reincorporó como alcaldesa en junio tras una baja de maternidad. Puig fue mientras tanto el alcalde accidental.