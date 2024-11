Prisión para la madre acusada de matar a su hija de seis años en Coll de Nargó

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

R.M.L., la vecina de Sant Julià de Lòria acusada de matar el pasado fin de semana a su hija de 6 años en las afueras de Coll de Nargó, ingresó ayer en el Centre Penitenciari Ponent de Lleida. El juzgado de guardia de La Seu dictó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para la investigada. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya explicaron que no será hasta que avance un poco más la instrucción del caso que se concretará si la causa se sigue por un delito de homicidio o de asesinato.

La mujer, de 46 años, fue trasladada a los juzgados de La Seu a primera hora de la mañana para ser sometida a un estudio forense previo, que determinó que reunía las condiciones para poder declarar. Sin embargo, la investigada no declaró acogiéndose al derecho que tenía de no hacerlo. Pocos minutos antes de las 13.00 horas, investigadores de los Mossos d’Esquadra y una comitiva judicial se desplazaron hasta Coll de Nargó para llevar a cabo una reconstrucción de los hechos. Lo hicieron sin la encarcelada después que el juez considerara que no era adecuado. La reconstrucción empezó junto a la C-14, en la parada de bus a la que, supuestamente llegaron la mujer y la niña. Desde allí, fueron a pie hasta la zona donde fue localizada la víctima. Todo apunta a que le suministró sedantes y la abandonó. Fue arrestada el pasado cuando iba a irse del pueblo. Habían desaparecido el jueves.