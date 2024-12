Ribera d'Ondara ya tiene nuevo edil y habrá moción de censura con el PSC

Publicado por C.MARSIÑACH Verificado por Creado: Actualizado:

Antonio Fernández, segundo de la lista de Aliança Catalana en Ribera d’Ondara en las elecciones de 2023, tomó posesión ayer del cargo de concejal en el ayuntamiento en sustitución de Albert Puig, único edil de la formación ultra en Lleida, aunque que lo dejó en septiembre.

Fernández se desvinculó de Aliança y quería entrar en el consistorio como concejal no adscrito. Desde el PSC aseguraron que se había sumado a Units per Avançar, pero ayer él mismo confirmó que por ahora no milita en ningún partido. Lo que sí confirmó es que dará apoyo a los socialistas, de modo que podrán recuperar la alcaldía. Según el exalcalde del PSC, Francesc Sabanés, quieren presentar una moción de censura “lo antes posible porque no hay otra solución”.

Sabanés acusó al actual equipo de gobierno, que encabeza Elisabet Jové (antes, de AM) de tratar de impedir la entrada del nuevo concejal abandonando el pleno del 28 de octubre. Por ello en el pleno de ayer solicitó investigar si se han “vulnerado sus derechos”.

Jové lo negó. Recordó que en el pleno de octubre no disponían de la credencial de Fernández y tenían dudas de que pudiera ocupar el cargo como concejal no adscrito. En menos de dos años ha habido tres cambios de alcaldía y con una moción podrían ser cuatro. El PSC ganó las elecciones en 2023. Obtuvo tres concejales, los mismos que ERC-AM, la segunda fuerza más votada, y Aliança Catalana sacó un representante. Sabanés revalidó el cargo con la abstención de Albert Puig de Aliança. En marzo los republicanos y Puig pactaron una moción de censura, un pacto que provocó que Jové se diera de baja de ERC y su formación ahora es Acord per Ribera d’Ondara. Puig asumió la alcaldía mientras la alcaldesa estaba de baja de maternidad, en junio, pero fue expulsado de Aliança por comentarios homófobos y en septiembre dejó el cargo. Sabanés confirmó que en las próximas elecciones se presentará como alcaldable del PSC en Sant Guim de Freixenet, donde reside actualmente, y dejó entrever que el alcalde tras la moción podría ser otra persona.