Firmas en Cellers para pedir un paso seguro para cruzar las vías y la C-13

Vecinos de Cellers, en Castell de Mur, piden una solución para mejorar la movilidad peatonal en el pueblo para salvar la vía del tren de la línea de La Pobla de Segur y cruzar la carretera C-13, donde hay servicios como la parada del autobús, el único bar del pueblo o el acceso al camino cicloturístico de Terradets. Solicitan la construcción de un paso superior y dicen que no disponen de un cruce seguro para ir al otro lado de la vía. Los vecinos ya han recogido 600 firmas que han entregado al ayuntamiento de Castell de Mur, la delegación del Govern en el Alt Pirineu i Aran y Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Para el alcalde de Castell de Mur, Miquel López, se trata de una reivindicación “histórica” e incluso se había proyectado una pasarela peatonal, que quedó descartada. “Si uno llega a la parada del bus de Cellers no tiene ninguna opción segura para ir hasta el pueblo o acceder al camino cicloturístico, no hay paso de peatones ni semáforo, se tiene que cruzar la vía y la carretera”. Por su parte, la delegada del Govern en el Pirineo, Sílvia Romero, apuntó que las firmas se han tramitado también a FGC y que la propuesta, prevista dentro de la trama urbana del pueblo, está encima de la mesa y ayuntamiento y FGC “lo están valorando”.