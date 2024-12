Presentan 1.500 alegaciones más contra la planta de biogás proyectada en la Sentiu de Sió

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

Crece la oposición contra la planta de biogás Cobirgy de la Sentiu de Sió, en la Noguera, promovida por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y la compañía local Connect Bioenergy, y que prevé transformar en biometano hasta 480.000 toneladas de deyecciones ganaderas.

Lo asegura la Plataforma Pobles Vius, que este lunes ha presentado en Lleida más de 1.500 alegaciones de agricultores y vecinos afectados, 22 entidades y una decena de municipios contra la aprobación inicial del plan especial urbanístico autónomo de la central. Los opositores reclaman al Govern que no avale la planta con el argumento de que se ubicaría en suelo agrario protegido, no se han presentado contratos con ganaderos de la zona y no se ha calculado bien el impacto de emisiones y olores derivadas de la central.