Frente de 25 alcaldes de Ponent contra Nova Tracjusa e impulsan una consulta popular

La segunda jornada de la Fira de l’Oli de Les Borges Blanques estuvo ayer marcada por un acto de protesta de alcaldes de distintas comarcas de Ponent contra el proyecto de Nova Tracjusa de Juneda. Fueron trece alcaldes de Les Garrigues; dos de la Noguera; tres del Segrià; tres del Urgell y cuatro del Pla d’Urgell, además del consell de dicha comarca los que firmaron un manifiesto que califica el proyecto como una amenaza para la salud de la ciudadanía y el modelo económico del territorio y que responde a los intereses de unos pocos.

El alcalde de Arbeca, Sergi Pelegrí, dijo que “somos conscientes de las problemáticas que comporta el ganado, pero no podemos poner en riesgo el trabajo de nuestra gente”. Aseveró que “si el ayuntamiento de Juneda concede la licencia de obras, tendrá relación con una organización vinculada a actividad delictiva internacional”, en alusión a la investigación que planea sobre la empresa Griñó, una de las impulsoras del proyecto, por su presunta relación con el tráfico ilícito de residuos desde Italia. En la misma línea, Pelegrí instó “a las instituciones comarcales a posicionarse de una vez”. Por su parte, Antoni Villas, presidente del consell de Les Garrigues y alcalde de Juneda, dijo en declaraciones a TV3 que “el no por el no hará que sigamos perdiendo población”. “La Generalitat ha dado el visto bueno al proyecto”, concluyó.

En la misma línea se expresó el presidente de la GAP Cooperativa, Eduard Cau, que dijo que “en la comarca necesitamos ganadería, industria, aceite y turismo, y todo debe ser compatible”. Durante el acto de protesta el técnico medioambiental David Caselles hizo una exposición sobre los efectos que tendrían los gases emitidos por Nova Tracjusa en la calidad del aire y sus consecuencias. Aseguró que el contacto constante de las dioxinas y los metales pesados con los cultivos podría volverlos infértiles, lo que pondría en riesgo la producción de aceite. El alcalde de Les Borges Blanques, Josep Farran, explicó que prevé impulsar una consulta popular en todos los municipios afectados antes del mes de marzo, con el fin de que la consulta se exprese sobre la continuidad de Nova Tracjusa.

El proyecto de Nova Tracjusa prevé convertir la antigua planta Tracjusa, incrementando el volumen de trataimiento de residuos hasta las 400.000 toneladas, con un 75% urbanos industriales y un 25% de origen ganadero, según recoge el manifiesto presentado ayer.

Nueva imagen de la DOP Les Garrigues por su 50 aniversario

La DOP Les Garrigues presentó oficialmente ayer la nueva imagen de su 50 aniversario en el marco de la 28 edición de la Fira de l’Oli. Esta simboliza la continuidad de la tradición y el compromiso con la excelencia del aceite con certificado de calidad y origen. Enric Dalmau, presidente de la DOP, destacó que “nos hace muy felices ver cómo, tras 50 años, seguimos creciendo y manteniendo nuestros valores”. Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, anunció que el aceite DOP Les Garrigues será el aceite oficial en el Galicia Fórum Gastronómico. El acto contó también con la asistencia del conseller de Justicia, Ramon Espadaler. Paralelamente, la jornada estuvo repleta de degustaciones, showcookings y actividades como un baile de sardanes y una fiesta gastronómica para 500 comensales. Por la mañana se oficializó también el hermanamiento con la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès.