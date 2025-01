Los bomberos de Tremp van a La Pobla para no pasar frío y tener agua caliente

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Los bomberos de Tremp se han trasladado al parque de voluntarios de La Pobla de Segur, donde harán las guardias diurnas hasta que se repare la calefacción del parque de la capital del Pallars Jussà. Así pueden ducharse con agua caliente y evitar el frío, pero deben volver a las dependencias de Tremp cada noche.

Esta solución temporal ha añadido más malestar al que ya había por los problemas en la calefacción del parque de Tremp que, según fuentes próximas, se arrastran desde hace tiempo (como avanzó SEGRE el pasado día 19). Ayer se desplazaron a La Pobla de Segur 5 bomberos y 3 miembros del Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF).

Los bomberos aseguran que hace años que la caldera no funciona correctamente y el problema se va parcheando pero no se acaba de solventar. Inciden en que el agua sale fría e insisten en que, aunque se han instalado bombas de aire caliente, pierden rendimiento cuando fuera se está a 8 bajo cero. También se han dispuesto radiadores eléctricos, aunque uno no funciona y hay muchas dependencias que no están aclimatadas. La Regió d’Emergències de Lleida reconoció el sábado estas deficiencias y ayer añadió que se está a la espera de una pieza, una válvula difícil de encontrar, para reparar la caldera. Admitió que las medidas para climatizar el parque han sido insuficientes, por lo que se ha optado por esta solución temporal. Por otra parte, la diputada de Junts, Jeannine Abella, preguntó al Govern por esta cuestión y cuándo está previsto que el helicóptero del SEM vuelva a la base de Tremp.