Polémica por un piso de propiedad municipal

Una familia de Maldà denuncia que el ayuntamiento quiere echarla de su casa, de propiedad municipal, tras haber acabado el contrato, pero pide quedarse porque no encuentra otra vivienda. La familia, formada por cuatro miembros (2 menores, un adulto con discapacidad y una adulta que trabaja en la residencia municipal) ha recibido un requerimiento judicial de desahucio. La familia, que asegura estar al corriente de pago, argumenta que “hace un año se acabó el contrato y el ayuntamiento no quiso renovarlo” alegando que “se trata de una vivienda de paso”. “Cada mes hemos estado pagando el alquiler social (de 183,47 euros) y en el último año lo hemos hecho en el juzgado porque el ayuntamiento ha dejado de pasarnos el recibo”, destacó. El ayuntamiento desmintió su versión. Según fuentes municipales, “en junio de 2023 había una deuda pendiente de 1.100,82 euros del alquiler” y “deben la totalidad de las facturas de la luz hasta octubre de 2024”. El consistorio se reunió con la familia pero “no quiso llegar a un acuerdo ni negociar, de modo que no nos quedó otra alternativa que llevar el caso por vía judicial”.

Por su parte, la escuela de Maldà está en peligro de cierre. El ayuntamiento tiene dos pisos en propiedad y hace un llamamiento a familias con hijos en edad escolar para que se instalen en el municipio. Uno de los pisos es en el que vive esta familia con la que hay una polémica abierta.