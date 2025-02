PP y Vox ponen a Binèfar en apuros con el puerta a puerta

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

PP y Vox añadieron ayer confusión a la tensa situación que se está generando en Binèfar en torno a la recogida de basuras: los dos principales partidos del equipo de gobierno votaron en contra de mantener la delegación del servicio a la Comarca y se impusieron en la votación, aunque sin una mayoría suficiente para aplicar la decisión.

El pleno extraordinario forzado por la oposición (PSOE, Chunta y Cambiar) para decidir si se mantenía o no la delegación del servicio a la Comarca de la Llitera finalizó con una votación ganada claramente por PP y Vox, que sumaron cinco votos contra ese convenio frente a ninguno a favor. Sin embargo, la mayoría carecía de virtualidad al no alcanzar los siete apoyos necesarios parabuna mayoría absoluta que permitiera revocar la decisión del pleno el 28 de diciembre de 2023. La causa de esa victoria inoperante se encuentra en la ausencia de la alcaldesa, Patricia Rivera, que no asistió al pleno, y en el hecho de que el concejal del PAR, José Miguel Burillo, decidiera abstenerse como hizo la oposición.

El resultado de la votación pone de manifiesto las grietas en el equipo de gobierno, que mañana lleva al pleno los presupuestos. Y abre un horizonte de incertidumbre sobre la gestión del servicio de basuras.

En el centro del debate se encuentra el despliegue del puerta a puerta, efectivo en toda la comarca aunque en Azanuy, Baells, Baldellou, Camporrells y Peralta se usan islas de contenedores por no llegar a 300 habitantes, y que el equipo de gobierno binefarense rechaza.

Su llegada a esa localidad estaba prevista para el 24 de febrero, aunque la votación de ayer abre en la práctica un escenario nuevo, ya que PP y Vox plantean ahora un sistema de ‘quinto contenedor’ que la Comarca no va a aplicar.

Eso abre un horizonte de negociación con tres escenarios: el despliegue del puerta a puerta, al que habría que buscar otra fecha; el descartable quinto contenedor o una futura salida de Binèfar del sistema comarcal para aplicar su propio sistema, algo que la ley le permite al superar los 5.000 habitantes. Mientras, la comarca seguirá retirado la basura.

La situación llega después de dos decisiones económicas de calado: una es la inversión de 350.000 euros del ayuntamiento de Binèfar en el puerta a puerta, según los datos difundidos en su día por el organismo comarcal y no cuestionados por el consistorio, y una subida de la tasa de recogida de basuras del 35% para este año “necesaria para adaptarse a la ley”, que “obliga a que la tasa por ese servicio se equipare a su coste”, argumentó entonces el concejal del PAR y responsable de Hacienda, José Miguel Burillo. Cada vivienda ha pasado de pagar, como media, de 62,89 a 84,90 euros al año.

Una nueva contrata de gestión de basuras, incluye que su coste lo deberán soportar de manera íntegra los vecinos. Esos contratos suelen incluir la compra del material,.