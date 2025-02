“Llevo con Charli desde los 16 años. Ha vuelto a casa y está contenta”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“Soy un amante de los animales y compré a la lora Charli cuando tenía 16 años –ahora tengo 42–. Me costó 80.000 pesetas y la propietaria de la tienda de animales de Les Borges Blanques me dejó que lo pagara a plazos. Es de la familia”. Esto es lo que afirmó ayer a SEGRE el dueño de la lora gris de cola roja (Psittacus erithacus) que los Mossos d’Esquadra recuperaron la semana pasada en Les Borges Blanques tras haber sido robada hace tres años en una masía de Juneda. El reencuentro fue sencillo, según su dueño. “Los Mossos me dijeron que tuviera cuidado porque arañaba pero, cuando me vio, se puso contenta. Me reconoció enseguida. Es una mascota muy inteligente”, comentó. Ha detectado que la lora tiene cierto estrés y que se está recuperando de estos tres años alejado de sus dueños. El propietario todavía se mostraba ayer asombrado por la repercusión que ha tenido su caso. De hecho, la noticia de la recuperación de la mascota, que los Mossos d’Esquadra difundieron en un comunicado, se ha hecho viral y ha sido publicada y emitida por medios de alcance internacional.

La Policía catalana detuvo el jueves de la semana pasada por el robo de la lora a un hombre de 26 años como presunto autor de un delito de receptación (adquirir algo a sabiendas de su procedencia ilícita). También denunciaron penalmente a la persona que tenía la mascota, que reconoció que hacía tres años lo había comprado a un conocido por 350 euros. Al parecer, le ofrecieron la lora porque la familia que la tenía no podía hacerse cargo.