Junts de La Seu exige saber quién les insultó

Junts per La Seu, en la oposición enel ayuntamiento, reclama saber quién les insultó refiriéndose a ellos como “M*erd*” utilizando el perfil del consistorio en las redes sociales. Para ello han presentado una batería de preguntas. El portavoz, Jordi Fàbrega, afirmó que “si los servicios municipales no pueden aclararlo o el gobierno no quiere revelarlo, nos reservamos el derecho a solicitar métodos periciales”.

La contaminación atmosférica de Les Garrigues fue ayer objeto de polémica en la Taula de Qualitat de l’Aire. La Generalitat presnetó un informe y anunció que el estado del aire en la comarca “está dentro de la normalidad en un entorno agrícola de secano”. Sin embargo, alcaldes y otros asistentes destacaron los episodios de altas concentraciones de partículas y pidieron que este hecho se tome en cuenta a la hora de limitar proyectos como el de Nova Tracjusa.

El cuarto helicóptero del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) no tiene todavía fecha para volver a funcionar, con lo que se espera mantener unos días más el protocolo de funcionamiento con solo tres: uno en Lleida, otro en Sabadell y un tercero en Girona. Cuando estén los cuatro, se distribuirán en Tremp, Sabadell, Girona y Móra d’Ebre.

El Plan Único de Obras y Servicios (PUOSC) de la Generalitat aportará 55 millones de euros para obras de entes locales de las comarcas del Pirineo y Aran entre 2025 y 2029.

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, se reunió ayer con representantes de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y manifestaron su voluntad de colaborar.