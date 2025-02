La revista ‘Xercavins’ cumple 25 años y publica su número 100

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

Verdú, un municipio del Urgell de menos de 900 habitantes, tiene el privilegio de contar con una publicación propia desde hace un cuarto de siglo. Se trata de Xercavins, una revista editada por una asociación que coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario acaba de publicar su número 100 (ver desglose).

El presidente de la asociación cultural Xercavins, Ramon Cardona, y el director de la revista homónima, Ricard Gilabert, revelan que llegar hasta aquí “no ha sido fácil” y ha sido posible gracias a la “implicación” de muchas personas. En este sentido, reconocen que han tenido altos y bajos, con revistas de mínimos aunque “cada tres meses ha salido de forma puntual, incluso lo hizo durante la pandemia de la Covid”, destaca Gilabert.

La revista Xercavins fue una iniciativa de tres prohombres y referentes culturales de Verdú, Ramon Boleda, Guiu Sanfeliu y Josep Maria Castelló (primer director), que querían recuperar una publicación. Verdú había tenido dos revistas en el pasado: L’Escut, publicada en los años 70, y La Torre, editada antes de la Guerra Civil. El primer año nació bajo el paraguas de la asociación juvenil Bacus, que organizaba la Festa de la Verema y el Vi, y al año y medio de su fundación ya lo hizo bajo la nueva entidad Xercavins.

Para Gilabert, director de Xercavins desde hace 23 años, “las claves de haber podido mantener la revista durante todos estos años han sido a la fidelidad de los colaboradores (tenemos un importante capital humano formado por unos 25 voluntarios) y de los suscritores así como la periodicidad trimestral (tres meses dan cierto respiro y te permiten coger aire)”. Cardona comenta que “todos los que estamos implicados con la revista ofrecemos nuestra cuota de pueblo, algunos lo hacen desde la vertiente deportiva y nosotros lo ha cemos desde la cultural, que es la que nos gusta”.

Tanto Gilabert como Cardona ponen en valor Xercavins y todas las publicaciones locales que “explican una parte de nuestra historia que, en caso de no existir, acabaría cayendo en el olvido”. Una de las historias que explicó Xercavins de forma casi inédita fue la participación de Francesc Gabarró, nacido en Verdú, con un solo de chelo en la mítica canción Yesterday de The Beatles, en un artículo de Josep Maria Salisi. Gilabert recuerda que “nos contactaron estudiosos de The Beatles para conseguir el artículo”.

Gilabert también destaca que “la revista fomenta el vínculo con el pueblo. En este sentido, una tercera parte de nuestros suscriptores viven fuera de Verdú pero siguen manteniendo un vínculo con el pueblo gracias a Xercavins”.

Gilabert y Cardona piensan que la prensa comarcal en formato papel aguanta mejor que la generalista las nuevas tendencias de consumo. Gilabert revela que “casi no tenemos bajas, hay un sentimiento de pertenencia relevante”.

En la actualidad, Xercavins pasa por un momento dulce. Recientemente ha renovado el consejo de redacción con la incorporación de jóvenes y mujeres, que han supuesto un revulsivo, “de modo que el futuro está asegurado con nuevas miradas”, destaca Cardona.

Entre los proyectos destacados que ha impulsado Xercavins paralelamente a la revista se halla la colección de libros El Pont dels Sis Ulls. “El pal de paller es la revista pero esta nos ha dado pie a impulsar nuevos proyectos como esta colección que llega en un momento de madurez de la publicación y que nos satisface gratamente”, apunta Cardona.

Entre los objetivos de Xercavins para el futuro se cuentan seguir incorporando jóvenes, dar más voz a las mujeres, ser un referente de la cultura de Verdú y adaptarse a nuevos formatos.

Número especial con una portada ilustrada por Pilarín Bayés

Xercavins publicó un nuevo especial para conmemorar su 25 aniversario el pasado mes de enero con una portada dedicada a una ilustración del Verdú actual diseñado por la dibujante Pilarín Bayés con su particular y reconocible estilo. No falta ningún detalle, aparece todo el pueblo representado. El número 100 de la revista tiene 70 páginas y además de un amplio reportaje sobre la historia de Xercavins, firmado por su director, cuenta con colaboraciones especiales de personalidades del territorio, entre las que se encuentran la de la subdirectora de SEGRE Anna Gómez. En la fiesta de los 25 años, Xercavins entregó una lámina con la ilustración de Verdú a sus principales colaboradores.