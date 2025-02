Una regidora de Torres de Segre dimite tras una condena por agresión a una niña del pueblo

Una concejala del equipo de gobierno de Torres de Segre anunció su dimisión en el pleno del pasado lunes. Natàlia Roca, miembro del grupo municipal de ERC y hasta ahora responsable de Promoción Económica y Hacienda en el ayuntamiento, anunció su renuncia dos semanas después de haber sido condenada por un delito leve de agresión a una menor de esta localidad del Segrià, una niña de once años de edad.

El juzgado de instrucción número 5 de Manresa dictó sentencia el 11 de febrero a raíz de una denuncia de la familia de la menor. Los hechos denunciados se remontan a hace más de un año, al 4 de febrero de 2024, en el municipio barcelonés de Balsareny. Allí se celebró la Festa dels Traginers, que incluyó un desfile de pubilles. Acudieron las de Torres de Segre, junto con otras vecinas de esta localidad. Entre ellas estaban una pubilla del año anterior, una niña de once años que quiso participar también en el desfile, y la concejal (madre, por otra parte, de una pubilla de ese año) se opuso a que lo hiciera.

Esta resolución judicial considera un hecho probado que Roca cogió a la expubilla de Torres de Segre del brazo para evitar que participara en el desfile, “estirando del mismo para apartarla por la fuerza del lugar donde estaban los jóvenes, niños y niñas que desfilaban”. Esto no le provocó lesiones ni hematomas a la niña, por lo que no requirió tratamiento médico, según un informe médico que cita la sentencia. Durante el proceso, la denunciada negó haberse dirigido a la menor, y también haberla tocado o cogido.

La sentencia condena a la concejala al pago de multas de cinco euros durante 30 días, lo que supone 150 euros. También le exige pagar la mitad de las costas judiciales. Se trata de la cuantía mínima, según afirma la resolución judicial, que la considera adecuada a la “gravedad mayor de los hechos cometidos por una representante del público, concejala de su municipio, que usó la fuerza física respecto a una menor de once años”.

El juez desestima, en cambio, que Roca incurriera en un delito leve de coacciones, tal como planteaba la acusación. En este caso, la absuelve y rechaza la pertición de imponer una prohibición de acceso y comunicación durante dos meses con la menor.

ERC tiene dos concejales en Torres de Segre. Forman parte de una coalición de gobierno liderada por los tres ediles de la CUP y que incluye también a los dos del PSC.

“Todo el mundo tiene un límite y he llegado al mío”

Natàlia Roca anunció su dimisión en el pleno municipal del pasado lunes, donde leyó un texto sin alusión alguna a la sentencia. “Todo el mundo tiene un límite y yo he llegado al mío”, afirmó durante la sesión. Aseguró que deja el cargo como concejala con “la conciencia tranquila” y “sabiendo que he hecho un buen trabajo o que lo he intentado”. Subrayó que actuó en todo momento “con la verdad por delante”. “Hoy me toca perder”, prosiguió, y pidió “perdón a las únicas personas que merecen que se lo pida: mi familia”.

Consultada por este diario, Roca se ratificó ayer en su inocencia, aunque avanzó que no recurrirá la sentencia. “La fiesta tuvo lugar en una plaza llena de gente y las pruebas no me condenaron”, dijo. “Sin embargo, el criterio del juez ha sido declararme culpable y acataré la sentencia, con la intención de cerrar este capítulo y vivir con la mayor tranquilidad posible”. La concejala, que prevé formalizar su renuncia en breve, recalcó que “nunca antes me habían denunciado y nunca me había sometido a juicio”.