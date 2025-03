Condenado por lesionar a un cliente que molestaba a otros en su bar en Tremp

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El responsable de un bar de Tremp ha aceptado una condena de cuatro meses por lesionar a un cliente que causó un altercado en su establecimiento en agosto de 2022. El vecino de la capital del Pallars Jussà fue condenado en juicio por conformidad que se celebró recientemente en la Audiencia de Lleida después de que las partes llegaran a un acuerdo. El condenado asegura a este periódico que “mi intención no era hacerle daño pero estaba molestando e increpando al resto de clientes mostrándoles sus genitales y vídeos pornográficos después de consumir droga en la terraza, por lo que no me arrepiento”. El hombre ha sido representado por el letrado Xavier Prats, de Prats Advocats.

La Audiencia de Lleida, en los hechos probados de la sentencia, afirma que el denunciante “acudió [al bar] en estado de embriaguez y molestando al resto de clientes, ante esta actitud, el acusado con la intención de que abandonara el bar y sin observar la diligencia y el cuidado necesario le propinó un empujón que hizo que el denunciante cayera al suelo, sufriendo la pérdida de dos piezas dentales frontales y una herida en el labio inferior”.

El ahora condenado indemnizó con 7.301 euros a la víctima antes de la celebración del juicio. Por todo ello, le condena como autor de un delito de lesiones por imprudencia grave con la circunstancia atenuante muy calificada de reparación del daño.

El responsable del bar lamenta que “no haya ningún tipo de reproche hacia el denunciante, que iba muy bebido y estaba causando un grave altercado en el local y molestando de manera muy evidente al resto de clientes. Yo solo quería que se fuese de allí”.