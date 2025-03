Hallan 8.413 plantas de ‘maría’ a una red liderada desde la comarca

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer a un vecino de Maials como supuesto líder de una red criminal dedicada al tráfico de marihuana, en una redada que tuvo lugar en diferentes puntos de Catalunya. En total detuvieron a cuatro hombres –dos de ellos en este municipio del Segrià, decomisaron 8.413 plantas y desmantelaron plantaciones en Vall-Llebrera, núcleo de Artesa de Segre; Olivella, en el Garraf; y Tortosa, en el Baix Ebre. Todos ellos son de nacionalidad albanesa, tienen entre 34 y 43 años y fueron arrestados como presuntos autores de un delito contra la salud pública, un delito de defraudación de fluido eléctrico y por pertenencia a grupo criminal.

Las detenciones son el resultado de una investigación conjunta llevada a cabo por agentes del Alt Urgell y del Segrià e iniciada el pasado agosto. Establecieron que un vecino de Maials sería el supuesto líder de una red cuyos miembros tenían diferentes tareas, muy específicas y perfectamente estructuradas, dentro de la organización. En Olivella se descubrió que disponían de un laboratorio muy sofisticado, en el que obtenían los esquejes que transportaban hasta las zonas de cultivo. Finalmente ayer por la mañana se llevó a cabo una redada simultánea. En Maials arrestaron al presunto líder y a uno de sus ayudantes. “Estaba muy integrado”, afirmaron fuentes solventes. También desmantelaron plantaciones en Vall-llebrera (una casa pairal), Olivella y Tortosa. En Maials estaban preparando una nueva instalación.

El operativo se saldó con el decomiso de 8.413 plantas de marihuana y del laboratorio de esquejes. En las plantaciones incautaron las instalaciones que habían montado con lámparas, transformadores eléctricos, ventiladores y abonos, entre otros.Está previsto que los investigados pasen entre mañana y el viernes a disposición judicial en La Seu d’Urgell, ya que fueron los investigadores de la capital del Alt Urgell los que iniciaron las pesquisas.

Reclaman penas más duras para luchar contra los narcotraficantes

Los Mossos reclaman endurecer las penas por tráfico de marihuana para poder combatir el auge del narcotráfico en Catalunya. Cabe recordar que penalmente la marihuana está considerada una droga blanda (sustancias que no causan grave daño a la salud) a diferencia de otras como la cocaína (causa grave daño). Las que causan graven daño (cocaína, heroína, éxtasis, etc.) comportan penas mínimas de tres años (que pueden llegar a los 18 años en casos agravados de mucha cantidad y de organización criminal), mientras que las que no causan grave daño van de un año hasta los 15. Este factor y la situación geográfica de Lleida, cerca deFrancia y de un ámbito rural, facilitan la implantación de estas redes criminales que pueden comportar otro tipo de delincuencia –no solo tráfico de drogas– como robos, vuelcos (robos de droga), tenencia ilícita de armas, defraudación de electricidad, secuestros y hasta asesinatos.