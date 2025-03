Seis casas y diez inquilinos optan al proyecto de masovería

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Hasta seis propietarios y un total de diez inquilinos conforman las candidaturas que ha recibido La Vall de Boí para participar en el primer plan piloto de masovería urbana en el Pirineo. El objetivo del proyecto era encontrar viviendas que no requirieran de grandes rehabilitaciones, con el fin de que pudieran llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco años, tiempo que duraría el contrato de arrendamiento. La próxima semana están previstas las primeras visitas para inspeccionar los inmuebles, con el fin de conocer qué tipo de rehabilitaciones precisan y si son aptos para el proyecto. Paralelamente, los candidatos a ocuparlas rellenarán un formulario en el que detallarán sus habilidades, con el fin de poder adjudicarles los inmuebles que mejor les encajen. En el caso de que la propuesta tenga éxito, no se descarta desplegar la iniciativa en otros municipios pirenaicos de la mano de la Taula d’Habitatge de l’Alt Pirineu y Aran y el Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa).

Por otra parte, el pleno de La Vall de Boí aprobó la semana pasada el proyecto técnico para afrontar el reto demográfico en el municipio.

Elaborado por un técnico especializado, define aspectos a trabajar en materia de movilidad, formación, promoción económica y vivienda. En cuanto al aspecto formativo, se llevó a cabo una encuesta a los vecinos de La Vall para conocer sus inquietudes y necesidades en materia de formación, con el fin de impulsar la capacitación en sectores estratégicos como la sostenibilidad y el emprendimiento, además del turismo. De ahí surgió un convenio con el Institut per al Desenvolupament de la Formació y l’Ocupació, que ha iniciado esta semana el primer curso de inglés especializado en información y atención turística, con un total de 18 participantes. Lo imparte un profesor de la Escóla d’Ostalaria de Les. En las próximas semanas se iniciará una formación en línea sobre economía circular aplicada a los alojamientos turísticos.